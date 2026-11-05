Cubanez cu rezidență în Rusia arestat preventiv în lipsă în România pentru instigare la acte de diversiune

Publicat 5 nov. 2026, 14:06 Sursă news

Un cetățean cubanez de 35 de ani, rezident în Federația Rusă, a fost arestat preventiv în lipsă pentru instigare la acte de diversiune. El ar fi plătit un columbian condamnat definitiv pentru spionaj asupra infrastructurii din România.

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