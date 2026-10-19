Doi șoferi, trimiși în judecată după un accident mortal pe DN3. Un pasager și-a pierdut viața

Doi șoferi au fost trimiși în judecată pentru ucidere din culpă după un accident mortal pe DN3, în județul Călărași. Un pasager a murit în urma răsturnării unui autoturism.
Doi conducători auto au fost trimiși în judecată pentru ucidere din culpă, în urma unui accident rutier mortal produs în vara anului 2022 pe DN3, în județul Călărași. În urma impactului, un pasager care se afla pe bancheta din spate a unui autoturism a murit.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași a finalizat cercetările și a înaintat dosarul Judecătoriei Lehliu-Gară, instanța care urmează să judece cauza. Potrivit procurorilor, ambii șoferi ar fi avut un rol în producerea accidentului.
Cum s-a produs accidentul mortal de pe DN3
Accidentul a avut loc pe 13 iulie 2022, în jurul orei 18:20, în afara localității Ștefănești, comuna Ileana, la kilometrul 51+800 al DN3, pe sensul de mers București–Călărași.
Conform anchetei, unul dintre șoferi conducea un autoturism Opel Zafira și a început o manevră de depășire a unei autoutilitare Ford Transit care circula în aceeași direcție.
În timp ce încerca să revină pe banda sa, conducătorul autoturismului ar fi pierdut controlul volanului. Procurorii susțin că acesta circula cu aproximativ 134 km/h, deși limita de viteză pe sectorul respectiv de drum era de 90 km/h.
Mașina a intrat în derapaj, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat de mai multe ori într-un lan de floarea-soarelui.
În urma accidentului, pasagerul aflat pe locul din stânga spate al autoturismului a decedat, iar vehiculul a fost grav avariat.
Procurorii susțin că și șoferul autoutilitarei ar fi contribuit la accident
Anchetatorii au constatat că și modul în care ar fi acționat conducătorul autoutilitarei Ford Transit ar fi contribuit la producerea tragediei.
Potrivit procurorilor, în momentul în care era depășit, acesta ar fi virat spre stânga și ar fi trecut peste axul drumului fără să se asigure în prealabil. Ancheta indică faptul că manevra ar fi fost făcută pentru a evita denivelările de pe partea dreaptă a sensului său de mers.
În aceste condiții, autoturismul aflat în depășire ar fi ajuns cu roțile din partea stângă pe acostament, ar fi intrat în balans și s-ar fi răsturnat în afara carosabilului.
Procurorii consideră că acțiunile celor doi conducători auto au contribuit la producerea accidentului fatal. Stabilirea răspunderii penale revine instanței de judecată.
Dosarul a ajuns la Judecătoria Lehliu-Gară
După încheierea cercetărilor, Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași a dispus trimiterea în judecată a celor doi șoferi pentru ucidere din culpă.
Dosarul a fost transmis Judecătoriei Lehliu-Gară, unde urmează să fie analizate probele și circumstanțele în care s-a produs accidentul.
Trimiterea în judecată reprezintă etapa în care cauza ajunge în fața instanței pentru soluționare și nu echivalează cu o condamnare. Vinovăția inculpaților trebuie stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă.