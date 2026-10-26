Șase oameni au murit în accidente rutiere în Călărași. Polițiștii au reținut peste 1.600 de permise în nouă luni
Victimele accidentelor rutiere
Șase persoane au murit în accidente grave în Călărași, în primele nouă luni din 2026. Polițiștii au constatat 18.769 de contravenții și au reținut 1.664 de permise.
Șase persoane și-au pierdut viața, iar alte opt au fost grav rănite în accidente rutiere produse în primele nouă luni ale anului 2026 în zona de competență a Serviciului Rutier Călărași. În aceeași perioadă, polițiștii rutieri din județ au constatat peste 18.700 de contravenții și au reținut 1.664 de permise de conducere.
Datele au fost prezentate de Inspectoratul de Poliție Județean Călărași, în cadrul unei conferințe de presă organizate la 23 octombrie, în care a fost analizată activitatea structurilor rutiere pentru perioada ianuarie–septembrie 2026.
Peste 18.700 de abateri de la regulile de circulație
În primele nouă luni ale anului, Serviciul Rutier Călărași și Biroul Rutier din cadrul Poliției Municipiului Călărași au constatat, cumulat, 18.769 de contravenții.
Dintre acestea, 11.342 au fost înregistrate de Serviciul Rutier, iar alte 7.427 de Biroul Rutier din municipiul Călărași.
În urma controalelor, polițiștii au reținut 1.664 de permise de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce. Totodată, au retras 1.121 de certificate de înmatriculare.
Bilanțul arată că abaterile nu au fost comise doar de șoferi. Polițiștii au aplicat sancțiuni și pietonilor, bicicliștilor și conducătorilor de trotinete electrice, participanți la trafic care trebuie, la rândul lor, să respecte regulile de circulație.
12 accidente grave, șase persoane decedate
Potrivit datelor prezentate de IPJ Călărași, în zona de competență a Serviciului Rutier au fost înregistrate 12 accidente rutiere grave, soldate cu șase persoane decedate și alte opt rănite grav.
În aceeași perioadă au fost raportate 69 de accidente ușoare.
Situația este diferită în municipiul Călărași, unde numărul accidentelor grave a scăzut semnificativ față de anul precedent. Dacă în primele nouă luni din 2025 au fost înregistrate cinci astfel de evenimente, în perioada similară din 2026 a fost raportat un singur accident grav, ceea ce reprezintă o reducere de 80%.
În municipiu au mai fost consemnate 69 de accidente ușoare și 369 de evenimente rutiere soldate exclusiv cu pagube materiale.
17 șoferi au părăsit locul unor accidente cu victime
Un alt aspect semnalat în bilanțul poliției îl reprezintă accidentele în urma cărora conducătorii auto au părăsit locul producerii evenimentului.
În primele nouă luni ale anului 2026 au fost înregistrate 17 asemenea cazuri, potrivit datelor prezentate de Biroul Rutier Călărași. În toate situațiile, șoferii implicați au fost identificați de polițiști.
Autoritățile atrag atenția că părăsirea locului unui accident cu victime, în condițiile prevăzute de lege, poate constitui infracțiune.
Polițiștii le recomandă conducătorilor auto implicați în astfel de evenimente să oprească, să anunțe autoritățile și să respecte obligațiile legale, pentru a permite acordarea ajutorului necesar și stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.
Sute de pietoni și bicicliști, sancționați
Controalele rutiere au vizat și participanții vulnerabili la trafic.
La nivelul celor două structuri au fost aplicate 1.085 de sancțiuni bicicliștilor și 548 pietonilor. Separat, Serviciul Rutier a raportat 193 de sancțiuni pentru conducătorii de trotinete electrice.
Polițiștii atrag atenția asupra riscurilor generate de traversările neregulamentare, nerespectarea semnalizării și comportamentele care pot pune în pericol atât participanții vulnerabili, cât și ceilalți participanți la trafic.
Peste 240 de infracțiuni constatate
Pe lângă contravenții, polițiștii au constatat, cumulat, 245 de infracțiuni în primele nouă luni ale anului.
Dintre acestea, 176 au fost infracțiuni la regimul circulației rutiere, iar 69 au vizat alte fapte.
La nivelul Biroului Rutier Călărași, 18 persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni rutiere au fost reținute pentru 24 de ore.
În paralel, polițiștii au verificat starea tehnică a autovehiculelor împreună cu reprezentanții Registrului Auto Român. Acțiunile au dus la aplicarea a 952 de sancțiuni contravenționale, cumulat, de către cele două structuri.
Polițiștii continuă acțiunile de prevenire
Activitatea poliției rutiere nu s-a limitat la controale și sancțiuni. În perioada analizată, Serviciul Rutier a organizat 30 de activități educativ-preventive în unitățile de învățământ, iar Biroul Rutier a desfășurat alte 42.
Acțiunile au urmărit informarea elevilor cu privire la traversarea în siguranță, respectarea indicatoarelor și regulilor de circulație, precum și utilizarea responsabilă a bicicletelor și trotinetelor electrice.
IPJ Călărași anunță că va continua verificările și măsurile de prevenire, cu accent pe combaterea vitezei excesive, a conducerii sub influența alcoolului și a nerespectării regulilor de prioritate.
Bilanțul primelor nouă luni din 2026 arată amploarea abaterilor rutiere și necesitatea unor măsuri constante pentru reducerea accidentelor. Cele șase persoane decedate în accidente grave rămân cel mai grav indicator al situației raportate de Serviciul Rutier Călărași.
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