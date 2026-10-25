Scene șocante într-un sat din județul Ialomița. Copil de 13 ani urmărit cu mașina și bătut de tatăl unui coleg -VIDEO

Scene șocante într-un sat din județul Ialomița, unde un băiat de 13 ani a fost urmărit cu mașina și bătut de tatăl unui coleg de școală. Momentul în care bărbatul a intrat cu autoturismul pe teren și l-a lovit pe minor a fost surprins de o cameră video din zonă.
Copil de 13 ani urmărit cu mașina și bătut de tatăl unui coleg
În imaginile respective se vede cum bărbatul, în vârstă de aproximativ 38 de ani, a intrat cu mașina direct pe terenul de fotbal, înaintând până în apropierea grupului de copii. După ce a oprit autoturismul, acesta a coborât și l-a lovit cu piciorul pe băiatul de 13 ani.
După ce a fost lovit, minorul a încercat să fugă pentru a scăpa de agresorul care îl urmărea. Martorii care au asistat la întreaga scenă spun că au existat și alte lovituri, care nu se disting clar în înregistrare.
Familia victimei susține că între minor și fiul bărbatului nu ar fi existat un conflict serios. Potrivit apropiaților, cei doi colegi ar fi avut câteva schimburi de replici obișnuite între copii, fără ca acestea să fie însoțite de violențe sau de o dispută majoră.
Băiatul a ajuns la Medicină Legală pentru constatarea loviturilor
După acest incident, mama minorului agresat a apelat numărul de urgență 112, iar mai mulți copii prezenți la fața locului au fost audiați în calitate de martori.
Mai mult, familia s-a prezentat vineri, 23 octombrie, cu băiatul la Medicina Legală pentru constatarea leziunilor suferite, însă, deocamdată, nu sunt cunoscute concluziile examinării.