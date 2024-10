Aproape o treime din lume – 30% – a suferit o secetă extremă, timp de trei luni sau mai mult în 2023.

Suprafața terestră afectată de secetă s-a triplat începând cu anii 1980, a dezvăluit un nou raport privind efectele schimbărilor climatice.

48% din suprafața terestră a Pământului a avut cel puțin o lună de secetă extremă anul trecut, arată analiza The Lancet Countdown on Health and Climate Change.

Aceasta reprezintă o creștere de la o medie de 15% în anii 1980.

Aproape o treime din lume – 30% – a suferit o secetă extremă, timp de trei luni sau mai mult în 2023. În anii 1980, media era de 5%.

Studiul, care a folosit date globale actualizate despre secetă, a evidențiat și cât de repede accelerează fenomenul, potrivit Radio România Actualități.