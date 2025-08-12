Trupa The Mono Jacks va concerta în aer liber, marți, de la ora 21:30, la Amfiteatrul Teatrului Național din București, în cadrul seriei de evenimente ‘Rooftop Season’, informează site-ul TNB.

‘Dacă ai ocazia să vezi The Mono Jacks live, vei înțelege imediat de ce este o trupă cu totul specială. Fie că îi descoperi într-un club intim, ori pe scena unui festival mare, chimia incredibilă dintre membrii trupei și energia lor captivantă te vor face să vrei să îi revezi iar și iar’, potrivit sursei citate.

Organizatorii precizează că, în caz de ploaie, vor funcționa următoarele reguli: dacă ploaia începe înaintea orei de spectacol și timpul de montare permite acest lucru, reprezentația se mută într-una dintre sălile teatrului. Dacă acest lucru nu este posibil, se restituie banii pe bilete; dacă ploaia începe în timpul reprezentației, spectacolul se suspendă, nefiind posibilă rambursarea costului biletului.

AGERPRES