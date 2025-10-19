Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, care a mobilizat mii de rezerviști, a recunoscut că nu a făcut armata. De altfel, acesta susține că nu ar fi târziu să facă un program de pregătire militară, deși are 52 de ani. Declarațiile controversate ale ministrului USR al Apărării au fost făcute în timpul unui exercițiu în care rezerviștii au tras în poligon.

”Nu n-am făcut armata. Eu cred că pot să îl fac și acum (n.r. un program de pregătire), sunt mai bătrânel, am 52 de ani, fac 52 în decembrie acum, dar cred că am o formă fizică suficient de bună să trec un program de pregătire”, a declarat Ionuț Moșteanu.