Selecționata Italiei a obținut o victorie spectaculoasă, 5-4 cu Israelul, luni seara, la Debrecen, într-un meci din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026.

Israelul a condus cu 1-0 și 2-1, dar Italia a egalat de fiecare dată, apoi a s-a desprins la 4-2, dar gazdele au reușit să egaleze în decurs de câteva minute, înainte ca Sandro Tonali (90+1) să aducă victoria Squadrei Azzurra.

Foto: (c) Bernadett Szabo/REUTERS

De remarcat că Italia și-a marcat două autogoluri, prin Manuel Locatelli (16) și Alessandro Bastoni (87), iar Dor Peretz a reușit o dublă (52, 90). Pentru Italia au mai înscris Moise Kean (40, 54), Matteo Politano (59) și Giacomo Raspadori (81).

Kosovo a obținut o victorie neașteptată, 2-0 cu Suedia, prin golurile marcate de Elvis Rexhbecaj (26) și Vedat Muriqi (42), acesta din urmă din pasa lui Albion Rrahmani (ex-Rapid).

Foto: (c) GEORGI LICOVSKI/EPA

Mijlocașul Lindon Emerllahu (CFR Cluj) a intrat pe teren în min. 85 și a primit două cartonașe galbene (86, 90+1), fiind eliminat. Meriton Korenica (CFR) a fost doar rezervă.

Danemarca a câștigat la scor de forfait în Grecia, 3-0, prin golurile înscrise de Mikkel Damsgaard, Andreas Christensen și Rasmus Hojlund.

Foto: (c) Louisa Gouliamaki/REUTERS

Elveția s-a impus cu același scor în fața Sloveniei, prin golurile semnate de Nico Elvedi, Breel Embolo și Dan Ndoye.

Foto: (c) GEORGIOS KEFALAS/EPA

Croația a dispus de Muntenegru cu 4-0, trei dintre goluri fiind reușite după ce oaspeții au rămas în zece oameni.

Foto: (c) ANTONIO BAT/EPA

Scoția a trecut de Belarus cu 2-0, la Zalaegerszeg.

Foto: (c) Lisa Leutner/REUTERS

Rezultatele de luni seara:

Grupa B

Kosovo – Suedia 2-0

Au marcat: Elvis Rexhbecaj 26, Vedat Muriqi 42.

Cartonaș roșu: Lindon Emerllahu (Kosovo) 90+1.

Elveția – Slovenia 3-0

Au marcat: Nico Elvedi 18, Breel Embolo 33, Dan Ndoye 38.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Elveția 2 2 0 0 7-0 6

2 Kosovo 2 1 0 1 2-4 3

3 Suedia 2 0 1 1 2-4 1

4 Slovenia 2 0 1 1 2-5 1

Grupa C

Belarus – Scoția 0-2, la Zalaegerszeg (Ungaria)

Au marcat: Che Adams 43, Zahar Volkov (autogol) 65.

Grecia – Danemarca 0-3

Au marcat: Mikkel Damsgaard 32, Andreas Christensen 62, Rasmus Hojlund 81.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Danemarca 2 1 1 0 3-0 4

2 Scoția 2 1 1 0 2-0 4

3 Grecia 2 1 0 1 5-4 3

4 Belarus 2 0 0 2 1-7 0

Grupa I

Israel – Italia 4-5, la Debrecen

Au marcat: Manuel Locatelli (autogol) 16, Dor Peretz 52, 90, Alessandro Bastoni (autogol) 87, respectiv Moise Kean 40, 54, Matteo Politano 59, Giacomo Raspadori 81, Sandro Tonali 90+1.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Norvegia 4 4 0 0 13-2 12

2 Italia 4 3 0 1 12-7 9

3 Israel 5 3 0 2 15-11 9

4 Estonia 5 1 0 4 5-13 3

5 Moldova 4 0 0 4 2-14 0

Grupa L

Croația – Muntenegru 4-0

Au marcat: Kristijan Jakic 35, Andrej Kramaric 51, Edvin Kuc (autogo) 85, Ivan Perisic 90+2.

Cartonaș roșu: Andrija Bulatovic (Muntenegru) 42.

Gibraltar – Feroe 0-1

A marcat: Martin Agnarsson 68.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Croația 4 4 0 0 17-1 12

2 Cehia 5 4 0 1 11-6 12

3 Feroe 5 2 0 3 4-5 6

4 Muntenegru 5 2 0 3 4-9 6

5 Gibraltar 5 0 0 5 2-17 0

Legendă: M – meciuri, V – victorii, E – egaluri, Î – înfrângeri, GM – goluri marcate, GP – goluri primite, P – puncte

Câștigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formații clasate pe locul secund în grupe și cele mai bine clasate câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, ediția 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.

AGERPRES