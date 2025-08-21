Hartmann a acuzat o acțiune concertată, despre care susține că ar fi fost declanșată la comandă politică.

„Anca Alexandrescu a fost sancționată de urgență și imediat de către „celebrul” Consiliu Național al Audiovizualului. La ordinul cuiva — presupunând că acel „cuiva” este fost prim-ministru al României din perioada PSD — cei de la CNA au decis să o sancționeze pentru că a publicat o știre foarte interesantă, semnată de jurnalistul conservator american Robert Solensen, apărută într-o revistă cu rating foarte mare în Statele Unite. Potrivit acesteia, directoarea Oficiului Național de Informații al SUA, Tulsi Gabbard, ar avea în studiu un dosar secret privind implicarea unor demnitari americani și români în anularea alegerilor din 6 decembrie 2024.

Până aici, nimic grav — CNA a cenzurat opinii și în trecut, nu este pentru prima dată și cu siguranță nu va fi ultima. Ceea ce este cu adevărat interesant este că CNA pare să uite că nu mai suntem în Partidul Comunist, nici în cel bolșevic, nici în cel socialist. Suntem într-o țară europeană liberă, iar noi — analiștii, ziariștii, profilerii — avem acces la informații din Statele Unite.

„Să vă așteptați la multe surprize în urma acestei sancționări,” a precizat reputatul profiler.