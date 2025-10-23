Dreptul de proprietate asupra apartamentelor din blocul afectat de explozie dispare în cazul în care autoritățile decid demolarea construcției, a precizat joi purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Ea a menționat că, în prezent, nu există un cadru legal în baza căruia statul să poată reconstrui un imobil demolat și să ofere noile apartamente foștilor proprietari.

‘În momentul în care un asemenea imobil piere, implicit dreptul de proprietate piere – folosesc termenul juridic, pentru că așa se numește ‘pieire’. Deci, în acel moment, dreptul de proprietate se stinge pentru că piere obiectul lui, nu mai există. În momentul în care se reconstruiește un asemenea bloc de către stat, juridic nu există un temei pentru care statul să poată oferi cheile’, a afirmat purtătorul de cuvânt al Guvernului, într-o conferință de presă, la Palatul Victoria.

Ioana Dogioiu a adăugat că ancheta este în desfășurare, dar că, în cazul unor erori, cei care au provocat un prejudiciu trebuie să îl repare.

‘Deocamdată, nici analiza tehnică nu s-a încheiat, nici nu știm ce o să se întâmple cu blocul. (…) Nu știm cine e vinovat, nu știm dacă blocul va fi demolat. Cel mai probabil da, dar nu avem o decizie finală, un verdict final. Explozii au mai fost în România, fără îndoială, nu e prima. Dar este pentru prima oară când se pune problema demolării unui bloc care este atât de afectat în structura lui încât nu mai poate să fie reparat. Și de aici o seamă de probleme juridice’, a spus ea.

Totodată, potrivit proiectului de ordonanță supus dezbaterii, reconstrucția blocului ar putea să fie finanțată de la bugetul de stat sau de către primărie.

‘În ceea ce privește modul în care statul poate să ofere aceste apartamente, nu există cadru juridic. Ceea ce statul poate să facă – și există o analiză din acest punct de vedere, dacă poate să facă – este să achite costul acestor apartamente sub formă de despăgubiri, în mod cert, pentru cei care au asigurare și să preia asigurările lor. Sau să acorde niște ajutoare, pe model Broșteni, pentru cei care au avut polița obligatorie de asigurare. Dar toate aceste elemente pe care vi le dau doar ca titlu de ipoteză sunt în analiză în acest moment’, a afirmat Ioana Dogioiu.

Ea a negat informațiile apărute în spațiul public conform cărora statul ar ‘vrea să devină proprietar’ al apartamentelor.

‘Am văzut niște titluri în presă care nu sunt factual corecte. Statul nu vrea să devină proprietar peste casele oamenilor. Nenorocirea este că acele case au dispărut și dispare dreptul de proprietate. Adică, e posibil să dispară, dacă blocul va fi demolat, și odată cu ele dreptul de proprietate. Sunt chestiuni juridice. Cum vor fi ele duse până la capăt și care va fi forma finală a acestei ordonanțe pe care a inițiat-o Ministerul Dezvoltării rămâne de văzut. Ea e în dezbatere publică’, a afirmat Ioana Dogioiu.

Ioana Dogioiu a precizat că, deocamdată, toate ajutoarele pentru persoanele afectate de explozia din Rahova sunt în evaluare, la nivelul Guvernului.

AGERPRES