Anca Alexandrescu: Existau niste gasti sau exista niste gasti, care s au ocupat vreme indelungata cu santajul in București. Adica, ce au facut? Pe scurt. Si as vrea sa dezvolti tu pentru ca stii cel mai bine. Stiu cateva lucruri despre acest lucru, despre aceasta practica pe care ei o foloseau. Urmareau diverse personaje: oameni politici, procurori, judecatori, oameni de afaceri in diverse ipostaze. Toti avem o viata privata, da? Unii au lucruri de ascuns, altii nu. Dar ii filmau in toate ipostazele, ii fotografiau si dupa ce le faceau dosarul mergeau si ii santajau. Pentru diverse motive. Cine facea acest lucru și cum functiona această mafie?

C. Rizea: Ai atins un punct sensibil. Din pacate, acesti baieti sunt in continuare, nu stiu cat, cat timp vor mai fi, dar sunt in continuare protejati de cei pe care i-am nominalizat de fiecare data: Florian Coldea si Adrian Ciocarlan, cei doi generali ai SRI. (…)Pentru ca sunt folositori, iti dai seama. E vorba de Radu Budeanu, acest infractor de duzina. Am spus telespectatorilor cum l-am cunoscut in 1999, fura telefoane de pe mese.

A. Alexandrescu: E nevoie să-ți aduc aminte, trebuie sa avem probe pentru astfel de afirmatii.

C. Rizea: Imi asum si il rog sa ma dea in judecata; atunci ne-am cunoscut si el era impreuna cu un alt baiat, care nu e in politca sau in zona asta de santaj; e vorba de fratele lui Ilie Dumitrescu, Bogdan. Ei doi au avut chiar plangeri la Politie, pana la urma s-a rezolvat amiabil ca au adus telefoanele inapoi si s-au inteles cu pagubitii; E vorba de Cafeneaua Ambiance era deschisa atunci pe str Radu Beller, vis-à-vis de Sala Floreasca;

Din acel moment, acest Radu Budeau, ei infiintasera un grup, el si cu 2 – 3 acoliti de al lui, printer care Orlando Valache, este cel mai cunsocut. De fiecare data, atunci cand situația o impune, el este trimis la inaintare; el este cel cu care Radu Budeanu face lucrurile murdare cand nu vrea sa se expuna direct. Il trimite pe acest Orlando Valache, care a avut cateva dosare. Stiti ce e curios? S-au inchis toate. Si toate sunt pentru șantaj. Stiti, mai avem pe unul, pe Bercea Mondialu cu nu stiu câte sute de dosare si toate se inchideau la Slatina, ca avea toti judecatorii de acolo in buzunar. Asta face si sistemul asta nenorocit care inca mai conduce Romania si le tine spatele acestor infractori.

A. Alexandrescu. Dar cum functiona acest sistem? Si cine il finanta? Pentru ca au fost mai multi care au finantat aceasta filiera de santaj? Ca aveau niste paparazzi anagajati, inteleg ca era o retea de oameni, care cu asta se ocupau; aveau niste teme ?

C. Rizea: Cei care s-au imprietenit cu ei de la inceputuri si tot de la santaj si care i-au finantat au fost doi oameni de afaceri, unul dintre ei mai este: Dragos Dobrescu si Bogdan Buzaianu. Buzaianu l-a finantat la inceput pe acest Radu Budeanu; ii dadea pe an si atentie la cifre! El facuse revista Star, la inceputuri, prin anii 2000, cu aia s-a lansat; primele santaje erau de acolo, de la Revista Star; dupa aia a preluat un alt ziar, Averea; in momentul ala, Buzaianu a venit langa el si i-a dat 6 milioane de euro pe an ca să se ocupe de acest ziar, cotidian, pe zona de media, să facă ceea ce-și doreau ei. Banii proveneau si o sa discutăm asta face obiectul unui alt subiect, Buzaianu fiind cel mai destept baiat din energie.; banii erau tot furati din buzunarul romanului.

A. Alexandrescu: O sa luam fiecare zona de economie unde sunt găștile de baieti destepti, pe fiecare in parte.

C. Rizea: O sa devoalez, Anca, pentru că suntem la acest subiect: Dobrescu foloseste si azi, relatia lor e atat de bine cimentata, el cu Radu Budeanu, incat foarte curand, romanii vor avea ocazia sa descopere ce nenorociri au facut cei 2, ajutati permanent de sistem.

Zilele trecute am pus pe Fb anumite pagini diferite denunturi depuse la DNA, in care Marian Magureanu, prietenul lor bun, fiul lui Virgil Măgureanu, fostul director al SRI, spune negru pe alb in fata procurorului: Radu Budeanu si Dragos Dobrescu amenintau oamenii cu arestarea. Arestari care, iata ca se si confirmau.

(..) Cand il ameninti pe unu si peste cateva zile i se si intampla amenintarea pe care i-ai adresat-o, avem o problema.

A. Alexandrescu: Poate e o simpla coincidenta!

C.Rizea: Nu, nu, nu e o simpla coincidenta! Este vorba de ce zicea Traian Basescu in acea inregistrare, cand a fost inregistrat fara sa stie. Da, România este, din pacate un stat mafiot. Si pentru ca vorbim de Dragos Dobrescu si Radu Budeanu, sper ca si institutiile statului sa aratae romanilor adevarata fata a celor 2, Curand o sa fie Surprize, surprize; da, ei finanțeaza, ei au acum o divizie de paparazzi, sunt niste baieti care monitorizează si o sa ramaneti surprinsi cand o sa auziti ca voi veni cu documente, cu dovezi că acest Dragos Dobrescu a monitorizat, prin Radu Budeanu, miniștri, sotii de ministri, europarlamentari, inclusiv la Bruxelles sau la Paris.

(…) Va aduceti aminte de Elena Udrea, Bica si Topoliceanu la Paris?! Cine credeti ca s-a aflat în spatele acelor fotogtrafii? Sistemul prin Dobrescu si Budeanu, care executa orice…

A. Alexancdrescu:? Sistemul, cand vorbesti la cine te referi? Nominalizeaza.

C. Rizea: Ma refer la generalul Adrian Ciocârlan, înca active, si la gen. Florian Coldea, care chiar daca e in rezervă il foleste si iși folosește toată influența pe care încă o mai are in cadrul SRI; iar gen.Ciocârlan este, azi, prelungirea activă a lui Coldea pe zona operative.

A. Alexandrescu: Se vorbește de faptul că a preluat practicile d-lui Coldea si le duce mai departe. Inclusiv abuzurile din Justiție.

C. Rizea: Cand s-a intamplat la Paris cu Udrea, Florian Coldea a fost cel care a orchestrat totul prin acesti 2 infractori. Ei au platit cheltuielile, tot si i-au trimis pe baieti acolo sa le filmize, sa le ia facturile de la hotel, tot-tot; ca asa voiau ei atunci sa-i arate lui Băsescu; de fapt, că nu mai este el tăticul lor si că de fapt ei sunt tăticii sistemului. Si ei conduc Romania.

Băsescu era in ultimul an de mandat. O sa va spun o intamplare, pe care la inceputuri cand eram sef de cabinet al Min Sportului si eram reprezentantul ministerului in comitetul executiv al Federatiei Roamne de Fotbal, fiind invitat la toate actiunile, la toate meciurile, la toate deplasarile din strainatate. România era la primul joc cu Hagi antrenor; am fost cu echipa in avion; presedinte Mircea Sandu, numerosi ziaristi sportivi, iar din partea guvernului era meu. Atunci au mai venit 2 persoane; pentru că Mircea Sandu era un tip foarte intelligent si voia sa se puna bine cu guvernul Adrian Nastase. Cine erau cei 2? Cu care am stat impreuna si in avion si am stat si in autocar si am stat impreuna si in același hotel: V Ponta, seful Corpului de Control al prim ministrului si Gabriel Oprea, sef la rezervele statului, înainte de a fi prefectul Capitalei. Era in 2001, în septembrie, am datele – 7 septembrie, eram cazați la un hotel celebtru, viață de noapte…

(…) Gabi Oprea era putin obosit și s-a dus să doarmă mai devreme; iar eu cu Victor Ponta ne-am facut de cap, ce sa zic..exista si un martor, Un ziarist sportive celebru: Răzvan Boanchis, poate oricând să intervină, să zică daca e adevărat sau nu. El fiind singurul care mai era pe la 2:30 treaz.. dimineata cand ne-am intors la hotel si bineinteles nu singuri, eu cu Ponta.

A doua zi s-a facut o mare sedinta la micul dejun; eram in hotel; eram cu Cornel Dinu; eram cu Victor Becali, cu Jean Padureanu; eram cu numerosi oameni din fotbal, presedinti de cluburi, ei participau mereu; cei apropiati de Mircea Sandu, erau mereu invitati pe banii federatiei in toate deplasarile. Oamenii incercau sa-l convinga pe Boanchis, ca el era singurul care ne vazuse, ne prinsese in flagrant pe mine si V.Ponta si incercau sa-l convinga sa nu scrie si l-au convins. A mai trecut ceva timp, eu am preluat atunci o agentie; s-a constituit prin hotărâre de Guvern, peste cateva luni am devenit director general al unei agentii guvernamentale ; cine a venit la mine sa ma viziteze la birou in primele zile?

Radu Budeanu pe care il stiam că fura telefoane din ‘99. “Salut! Salut! Ce faci? El era insotit de un alt ziarist. Radu Budeanu era la inceputul practicii de santaj si a venit cu unu mai experimentat, care intr-adevar pe zona asta îți pune direct contractual. Îl știr Sorin Roșca Stănescu, că a fost angajatul lui. E vorba de Mihai Bratiloveanu. Au venit amandoi la mine la birou sa gasim o forma sa le dau o finantare, o publicitate, un contract; aveau niste firme; da-ne si nou ca tu esti institutie de stat, Hai să facem un contract de publicitate ca sa fie bine, să nu fie rău.

Eu intelegand putin, ei nespunându0mi de fapt ce vor, cu ce vor să mă santajeze mi-au dat de inteles. După, ca sa ma grabeasca; zic bine hai sa vedem ce posibilități legale exista; l-am chemat pe directorul economic să vedem cum facem, ca stiti cum e; ca functionar de stat iti doresti o relatie buna cu presa, iar pe vremea guvernului Năstase s-au dat bani multi.

În luna septembrie 2002 m-am căsătorit, la câteva săptămâni de la intâmplarea cu Budapesta, au venit baietii aștia doi, că ei aflaseră ceva, că lumea vorbește. (..) Am tinut revista, eram pe coloana din stânga, a 4-a pagina..Ce să vezi, la Budapesta, Rizea si-a facut de cap cu Cornel Dinu si cu 2 dansatoare. Nimic despre Victor Ponta, si-au făcut de cap..am ramas stupefiat..L-au pus pe Cornel Dinu. Îți dai seama, nu-mi imaginam ca Ponta, fiind racolat de SIE, era atât de protejat si i se pregatea cariera pas cu pas, nu putea sa aibe vreun derapaj. Era casatorit si avea un copil. Eu eram necasatorit, el era casatorit cu prima sotie.

A. Alexandrescu: Ca sa te forteze sa semnezi un contract de publicitate?

C. Rizea: M-au fortat si am semnat, Anca. Am inteles mesajul când au venit băietii..Îti spun frumos si dupa iți arată pisica și vrei atunci să nu apară informațiile despre tine. Asta suntem. Nu suntem sfinti.