De astăzi, ploile torențiale au provocat inundații în mai multe zone din Baia Mare și Satu Mare. Străzi întregi au fost acoperite de ape, iar pompierii au fost chemați să intervină în numeroase situații de urgență. Meteorologii avertizează că aproape toată țara se află sub coduri galbene și portocalii de ploi și furtuni.

La Satu Mare, bilanțul autorităților arată aproximativ 50 de solicitări de intervenție. Din acest număr, peste jumătate sunt încă în desfășurare. Pompierii lucrează neîntrerupt pentru evacuarea apei din locuințe, subsoluri și chiar din clădiri publice. Probleme majore au fost semnalate și la pasajul din municipiu, care a fost complet inundat.

Mulți șoferi au rămas blocați pe străzile acoperite de apă, fiind nevoiți să aștepte intervenția echipajelor de salvare. ISU „Someș” a transmis că situația este în continuă dinamică, iar echipele operative intervin în permanență pentru sprijinul populației.

În Baia Mare, apa acumulată în urma precipitațiilor a inundat mai multe artere. Imaginile surprinse în oraș arată străzi transformate în adevărate canale, pe care circulația a devenit aproape imposibilă.

ANM a emis pentru 22 august cod portocaliu de ploi torențiale în Transilvania și Carpații Meridionali. Restul țării se află sub cod galben de instabilitate atmosferică. Sunt anunțate intensificări ale vântului, cu rafale ce pot atinge 70-90 km/h, dar și cantități mari de precipitații.

Meteorologii spun că, local, se pot acumula 40-50 de litri pe metru pătrat, iar izolat chiar peste 60 l/mp. Avertizările sunt valabile până în această seară, iar populația este sfătuită să evite deplasările inutile și să se adăpostească în cazul furtunilor violente.

Pentru următoarele 48 de ore, sunt așteptate ploi abundente și descărcări electrice pe intervale scurte de timp. De mâine, vremea va intra într-un proces de răcire accentuată, cu temperaturi ce vor coborî până la 20-22 de grade în vest, centru și nord. În sudul țării vor mai fi maxime de 29-30 de grade, iar de miercuri săptămâna viitoare temperaturile vor începe din nou să crească, ajungând la valori de până la 33°C.

Sursa: Newsinn