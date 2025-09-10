Ministrul Sănătății a anunțat, marți seară, că cele 43 de dosare aflate pe lista de așteptare în programul de tratamente în străinătate vor primi finanțare.

Potrivit lui Alexandru Rogobete, beneficiari sunt 30 de adulți și 13 copii, cu vârste de la 1 an și 8 luni până la 74 de ani.

Cele mai multe solicitări de tratament în străinătate sunt pentru afecțiuni oncologice, dar și pentru boli rare, afecțiuni genetice sau transplanturi.

„În urma unor discuții corecte și transparente cu ministrul finanțelor – căruia îi mulțumesc pentru promptitudine – joi, Ministerul Sănătății va primi suplimentar 20 de milioane de lei pentru acoperirea acestor costuri”, a precizat Alexandru Rogobete pe Facebook.

„Asta înseamnă șansa la viață, continuitate în tratamente și speranță pentru fiecare pacient și familie aflată în dificultate. Încrederea ne face bine. O echipă unită salvează vieți!”, a adăugat el.