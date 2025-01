Este o zi decisivă pentru banii românilor! Coaliția se reunește astăzi, la ora 13.00, pentru a discuta despre cum vor fi împărțiți banii românilor până la finalul acestui an. Asta în condițiile în care am intrat în noul an cu un deficit uriaș, de 8,6%, dar și cu o datorie publică din cauza căreia guvernanții s-au văzut nevoiți să înghețe pensiile și salariile.

Astăzi, coaliția de guvernare se reunește într-o ședință decisivă pentru a discuta despre alocarea resurselor financiare ale României până la sfârșitul acestui an. Decizia vine într-un context economic dificil, marcat de un deficit bugetar uriaș de 8,6% și o datorie publică în creștere, care a impus măsuri de austeritate precum înghețarea pensiilor și salariilor în sectorul public.

Guvernanții se confruntă cu o situație economică complicată, cauzată de cheltuieli mari și venituri insuficiente. În aceste condiții, măsurile de înghețare a pensiilor și salariilor au fost adoptate pentru a evita o criză financiară mai gravă, însă ele au stârnit nemulțumiri în rândul populației.

Sindicatele și reprezentanții pensionarilor au criticat dur această măsură, considerând-o nedreaptă pentru categoriile vulnerabile.

Sursa: Realitatea Financiara