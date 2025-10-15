Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) își menține poziția în privința noii legi prin care este din nou modificat „substanţial” regimul pensiilor de serviciu numai pentru magistraţi – și anume că aceasta nu are nicio legătură cu cerinţele Comisiei Europene privind îndeplinirea obiectivului 215 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Având în vedere afirmaţiile recente ale unor reprezentanţi ai puterii executive cu privire la aspectele prezentate în comunicatul Consiliului Superior al Magistraturii din data de 10 octombrie, Consiliul îşi menţine întocmai poziţia exprimată prin intermediul acestui comunicat.

În esenţă, ca urmare a adoptării Legii 282/2023 prin care au fost modificate substanţial condiţiile pentru acordarea pensiilor de serviciu, precum şi regimul de impozitare al acestora, Comisia Europeană a evaluat pozitiv obiectivul 215 din PNRR, considerându-l îndeplinit în evaluarea preliminară din data de 15 octombrie 2024”, a precizat CSM într-un comunicat, potrivit Agerpres.

Ulterior, potrivit Consiliului, după adoptarea Deciziei Curţii Constituţionale 724 din 19 decembrie 2024 prin care au fost declarate neconstituţionale dispoziţiile privind impozitarea progresivă a pensiilor, Comisia Europeană a revenit asupra evaluării preliminare, apreciind că jalonul 215 nu mai poate fi considerat îndeplinit în mod satisfăcător, reţinând că, în urma acestei decizii, prevederile relevante ale Legii 282/2023 care introduceau impozitarea mai mare a pensiilor nu pot fi puse în aplicare de Guvern.

„Aspectele prezentate de Consiliu au surprins întocmai realitatea obiectivă a faptelor care rezultă din comunicările Comisiei Europene. Este fără îndoială faptul că, aşa cum rezultă din aceste comunicări, condiţiile de pensionare stabilite prin Legea 282/2023 nu au constituit obiectul vreunei critici din partea Comisiei, rămânând astfel consolidate”, arată sursa citată.

„Este evident că legea adoptată recent nu are nicio legătură cu cerinţele Comisiei Europene”

Potrivit scrisorii Comisiei Europene din data de 25 martie 2025, redeschiderea evaluării pe acest jalon a fost determinată de invalidarea de către Curtea Constituţională a soluţiei de impozitare progresivă a pensiilor, a cărei implementare ar fi condus la reducerea cheltuielilor pentru plata acestora, menţionează Consiliul.

„Sub acest aspect, Consiliul a subliniat că ar trebui evaluate consecinţele modificării Codului fiscal prin Legea 141/2025, intrate în vigoare începând cu data de 1 august 2025, ale cărei efecte asupra cuantumului net al pensiilor de serviciu sunt similare impozitării prevăzute anterior de Legea 282/2023.

În aceste condiţii, este evident că legea adoptată recent, prin care este din nou modificat substanţial regimul pensiilor de serviciu numai pentru magistraţi, nu are nicio legătură cu cerinţele Comisiei Europene, astfel cum rezultă din documentele oficiale ale acesteia”, spune Consiliul.

Din această perspectivă, dacă după data de 25 martie 2025 au intervenit modificări cu privire la evaluarea formulată de către Comisia Europeană, de care Guvernul României are cunoştinţă, în baza principiilor cooperării loiale şi al dialogului interinstituţional, acestea ar fi trebuit comunicate şi Consiliului Superior al Magistraturii.