A plecat de la nuntă să-și cumpere țigări și n-a mai revenit

Un bărbat de 38 de ani din Grădiștea și-a pierdut viața într-un accident cumplit, la Călărași. Acesta plecase de la o nuntă să-și cumpere țigări.
Potrivit Călărași Press, bărbatul se afla la o nuntă, alături de soția sa. La un moment dat, acesta ar fi decis să plece pentru câteva minute, ca să-și cumpere țigări. Soția lui ar fi rămas la petrecere, fără să bănuiască tragedia care avea să urmeze.
Bărbatul s-a urcat la volanul mașinii personale, dar ar fi pierdut controlul direcției și s-ar fi izbit violent de un stâlp, în zona Crenvurșteriei din municipiul Călărași.
Impactul a fost devastator. Bărbatul de 38 de ani ar fi murit pe loc în urma impactului.
Tragedia vine la scurt timp după ce un alt tânăr, de numai 25 de ani, tot din comuna Grădiștea, și-a pierdut viața într-un accident rutier produs în județul Constanța.