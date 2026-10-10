A plecat de la nuntă să-și cumpere țigări și n-a mai revenit

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 oct. 2026, 14:54

Un bărbat de 38 de ani din Grădiștea și-a pierdut viața într-un accident cumplit, la Călărași. Acesta plecase de la o nuntă să-și cumpere țigări.

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