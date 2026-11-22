Publicat 22 nov. 2026, 10:54 Actualizat 22 nov. 2026, 10:55

ANM a emis duminică, 22 noiembrie, avertizări meteorologice pentru viscol puternic, ninsori însemnate cantitativ și vânt cu rafale de până la 120 km/h, valabile până marți.

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