Accident grav de tren în județul Călărași: o platformă încărcată cu autoturisme a fost lovită în plin. VIDEO

Un accident feroviar serios a avut loc în apropierea localității Fundeni Frunzărești

Un accident feroviar serios a avut loc în apropierea localității Fundeni Frunzărești, județul Călărași, după ce o platformă încărcată cu autoturisme a fost lovită de un tren. Impactul a fost puternic, iar imaginile surprinse de un localnic arată clar gravitatea situației.

Impact violent, partea frontală a platformei distrusă

În filmare se observă cum partea frontală a platformei este complet distorsionată și avariată, semn al unui impact extrem de puternic. Trenul implicat în accident se află oprit pe șine, în timp ce resturile metalice ale vehiculului sunt împrăștiate în zonă.

Platforma, încărcată cu mai multe autoturisme, ar fi ajuns pe calea ferată în momentul nepotrivit, fiind lovită de tren înainte ca șoferul să poată elibera zona.

Șoferul a scăpat cu viață

În ciuda violenței impactului, șoferul platformei a reușit să scape cu viață. Martorii spun că acesta a ieșit singur din vehicul, vizibil șocat, dar conștient.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul și dacă șoferul a ignorat semnalele feroviare sau dacă a existat o defecțiune tehnică.

Sursa: Realitatea de Calarasi