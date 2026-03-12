Accident naval pe Canalul Sulina: o ambarcațiune s-a scufundat după ce a fost lovită de un remorcher

Sursă: realitatea.net

O ambarcațiune ancorată pe Canalul Sulina s-a scufundat după o coliziune cu un remorcher. Cele două persoane aflate la bord au fost scoase din apă și transportate în siguranță la mal.

Coliziune pe Canalul Sulina: o ambarcațiune s-a scufundat

Un incident de navigație a avut loc joi pe Canalul Sulina, unde o ambarcațiune aflată la ancoră s-a scufundat în urma impactului cu un remorcher.

Potrivit informațiilor transmise de Autoritatea Navală Română, la bordul ambarcațiunii se aflau două persoane, care au fost aruncate în apă în urma coliziunii, însă au fost salvate rapid de o altă barcă aflată în zonă.

Impactul a avut loc în timpul deplasării unui convoi fluvial

Evenimentul s-a produs în zona Mm. 19,5 a canalului, unde un convoi fluvial format din remorcherul Silva 8 și o barjă goală era tractat de remorcherul Racheta 3.

Potrivit primelor date, remorcherul Silva 8 fusese pus la remorcă după ce suferise o defecțiune, iar în timpul deplasării amonte ar fi acroșat ambarcațiunea ancorată în zonă.

În urma impactului, barca lovită s-a scufundat, iar cei doi oameni aflați la bord au ajuns în apă.

Persoanele aflate la bord au fost salvate

Cei doi ocupanți au fost recuperați rapid de echipajul unei alte ambarcațiuni care se afla în apropiere. Aceștia au fost transportați în siguranță la mal și, potrivit autorităților, nu au suferit răni.

După producerea incidentului, Căpitănia Zonală Tulcea s-a autosesizat și a trimis un echipaj la locul accidentului pentru a face primele verificări.

Autoritățile navale continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs coliziunea și pentru a clarifica responsabilitățile în acest caz.