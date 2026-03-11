Aer poluat într-un cartier din Slobozia. Depăşire de aproape 6 ori a concentraţiilor de hidrogen sulfurat

Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate a anunțat, miercuri, că în cartierul Transmim din Slobozia au fost înregistrate depășiri de aproape șase ori ale concentrației de hidrogen sulfurat. Locuitorii din zonă au reclamat în repetate rânduri mirosuri puternice și greu de suportat.

”După sesizările repetate ale locuitorilor din cartierul Transmim privind prezenţa unor mirosuri greu de suportat, Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate (ANMAP) a dispus amplasarea autolaboratorului Direcţiei Judeţene de Mediu Călăraşi pe strada Londra, pentru monitorizarea calităţii aerului . În data de 11 martie 2026, autolaboratorul a înregistrat două depăşiri ale concentraţiei maxime admise, la 30 de minute, pentru hidrogen sulfurat (H₂S), în intervalul orar 6.30 – 7.30”, a anunțat Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate.

Potrivit reprezentanților instituției, limita maximă admisă pentru media pe 30 de minute este de 15 µg/m³, iar în intervalul specificat au fost înregistrate valori peste acest prag.

Valoarea înregistrată între orele 6.30 şi 7.00 a atins 87,41 µg/m³, iar în intervalul 7.00-7.30 valoarea înregistrată a fost de 45,55 µg/m³.

”Hidrogenul sulfurat este un gaz asociat frecvent cu mirosul puternic de «ouă clocite», fiind specific activităţilor de neutralizare a deşeurilor, epurare sau procesare de materii organice – activităţi care există în zona industrială din apropiere. Autolaboratorul continuă monitorizarea aerului pentru mai mulţi indicatori, printre care: compuşi organici volatili nemetanici, dioxid de azot, hidrogen sulfurat, amoniac, monoxid de carbon, particule în suspensie PM10 şi PM2,5”, a mai transmis instituţia citatră.

Specialiștii spun că în cazul în care se confirmă depăşiri repetate ale limitelor admise, care vor determina depăşirea valorilor maxime pentru un interval de 24 de ore, rapoartele vor fi transmise către Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Ialomiţa, pentru identificarea sursei poluării şi verificarea respectării autorizaţiilor de mediu.

”Reamintim că în zona respectivă funcţionează mai multe companii mari autorizate, care desfăşoară activităţi de prelucrare a cărnii, neutralizare a deşeurilor şi epurare.

Monitorizarea va continua în următoarele zile, iar toate rezultatele vor fi făcute publice, astfel încât locuitorii să fie corect informaţi despre calitatea aerului din zona respectivă”, se mai arară în comunicatul de presă.

Locuitorii unui cartier din Slobozia sunt terorizaţi de ceva vreme de mirosuri greu de suportat, iar verificările au arătat că agenţii economici din zonă sunt autorizaţi şi respectă legistaţia de mediu, de aceea situaţia nu are o cauză aparentă.

În zonă a fost trimis un autolaborator mobil care va monitoriza calitatea aerului timp de o săptămână, urmând a înregistra mai mulţi parametri.