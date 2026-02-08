Alertă ANM: revin ninsorile și gerul. Temperaturi de până la minus 15 grade în aceste zone din România

Se strică vremea în România!

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă în perioada 8 februarie, ora 10.00, până pe 10 februarie, ora 20.00. Urmează zile cu ninsori, vânt puternic și temperaturi foarte scăzute în mai multe regiuni ale țării.

Potrivit meteorologilor, duminică și în noaptea de duminică spre luni vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare în Moldova, estul și sud estul Transilvaniei. De luni seara până marți seara, ninsorile se vor extinde în special în Oltenia, Banat, Transilvania și la munte.

ANM anunță ninsori și ger în aceste zone din România

Se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 5 până la 10 centimetri, iar în zona montană, în general de aproximativ 15 centimetri. În unele zone se pot acumula cantități de apă de 5 până la 10 litri pe metru pătrat, iar la munte și în sud vest chiar și 15 litri pe metru pătrat. Izolat, se va forma polei sau ghețuș.

Vântul va avea intensificări în sud vestul, sudul și estul țării, cu viteze de 45 până la 50 de kilometri pe oră. În Munții Banatului și la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali, rafalele pot depăși 80 până la 90 de kilometri pe oră, viscolind ninsoarea. Vremea va deveni deosebit de rece în regiunile extracarpatice, iar în noaptea de luni spre marți va fi ger în Moldova și estul Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 6 și 3 grade, iar minimele pot coborî până la minus 15 grade.