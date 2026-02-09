Alertă meteo! Vreme extremă până miercuri: zăpadă și temperaturi de până la -14°C. HARTA cu zonele vizate

România se va confrunta cu un val de frig în următoarele zile

România se va confrunta cu un val de frig în următoarele zile. Meteorologii au emis cod galben de ger pentru Moldova și estul Transilvaniei și estimează zăpadă consistentă în Oltenia.

Potrivit unei informări meteorologice emise de ANM, până miercuri la ora 10.00, temporar vor fi precipitaţii predominant sub formă de ninsoare în sud-vestul ţării.

”În special în Oltenia, se vor acumula cantităţi de apă de 5...10 l/mp şi izolat de 15...20 l/mp şi se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 5...15 cm. Ninsori slabe vor fi şi în sudul şi centrul ţării. Izolat se va forma polei sau gheţuş”, a transmis ANM.

Local în sud-vest, sud şi est şi pe alocuri în centrul ţării vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45...50 km/h, iar la altitudini mari în Carpaţii Meridionali rafalele vor depăşi 70…90 km/h, temporar viscolind ninsoarea.

”Valorile termice se vor situa sub mediile climatologice în regiunile extracarpatice şi local în centrul teritoriului”, precizează sursa citată.

Totodată, meteorologii au emis și o avertizare cod galben pentru Moldova şi estul Transilvaniei, valabilă până marţi la ora 10.00.

”Pe parcursul zilei de luni, temperaturile vor fi deosebit de scăzute (cu 6...9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor situa între -7 şi -3 grade. În noaptea de luni spre marţi (9/10 februarie) va fi ger, astfel că temperaturile minime se vor situa între -14 şi -10 grade”, a transmis ANM.

Sunt vizate 10 judeţe, și aici vorbim despre Bacău, Botoşani, Covasna, Galaţi, Harghita, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vrancea şi Vaslui.

De asemenea, este cod galben de vânt puternic, până marţi după-amiază, în sudul Banatului.

”Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general de 50...70 km/h, viscolind temporar ninsoarea. În extremitatea vestică a Carpaţilor Meridionali, mai ales la altitudini de peste 1200 m, rafalele vor depăşi 70...90 km/h, va fi viscol şi vizibilitate redusă”, a transmis ANM.