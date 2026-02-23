Anca Alexandrescu acuză Sistemul că vrea să-l elimine pe Călin Georgescu: „Are Poliția de 2-3 ori pe zi la poartă. Este pus sub o presiune inadmisibilă”

Sursă: realitatea.net

Jurnalista Anca Alexandrescu a declarat că Sistemul continuă să facă demersuri împotriva lui Călin Georgescu. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a afirmat că acesta și familia sa ar fi supuși unei „presiuni inadmisibile” și a cerut ca justiția să ofere o judecată corectă, „nu sentințe dictate”.

Anca Alexandrescu a declarat că Sistemul dorește dispariția lui Călin Gerogescu, „beneficiind” de sentințe și punându-i-se nenumărate piedici.

Anca Alexandrescu: „Sistemul vrea să-l facă să dispară pe Călin Georgescu”

„Pentru că am văzut că la ultimele două momente din instanță în legătură cu dosarele cu așa-zisele dosare ale lui Călin Georgescu, pentru că sunt o glumă aceste dosare, am văzut că încep să fie judecători care au o altă opinie decât sistemul, pentru că sistemul a făcut aceste dosare.

Nu m-aș grăbi să spun că sistemul va defecta și în sfârșit Călin Georgescu va beneficia de justiție, nu de sentințe, așa cum am spus de mai multe ori, dar vreau să spun un lucru: sunt lucruri pe care, așa cum am spus mereu, nu pot să le spun întotdeauna public, pentru că nu vreau să fac rău, vreau să fac bine, dar va veni momentul când vom afla și alte lucruri, pentru că sistemul, să știți, nu stă.

În continuare încearcă să-i pună piedici lui Călin Georgescu și să-l facă să dispară. Nu pot să spun mai multe, dar există noi demersuri împotriva lui Călin Georgescu. Efectiv, acești oameni, Călin și Cristela, sunt puși sub o presiune inadmisibilă.

Nici nu-și închipuie românii din fața televizoarelor ce trăiește familia Georgescu, numai pentru că sistemul își dorește să dispară Călin Georgescu. Eu sper ca astăzi să beneficieze de judecată și nu de sentință, așa cum am spus de mai multe ori.”, a declarat Anca Alexandrescu la Realitatea Plus.

Anca Alexandrescu: „Sunt zile în care familia Georgescu are Poliția, în mod ostentativ, de 2-3 ori pe zi la poartă. În casa aceea cresc doi copii”

Anca Alexandrescu a adăugat că poliția vine de câte 2-3 ori pe zi la poarta casei familiei Georgescu.

„Sunt zile în care familia Georgescu, din cauza controlului judiciar și a schimbării datei, are Poliția, în mod ostentativ, de 2-3 ori pe zi la poartă. În casa aceea cresc doi copii. Indiferent cum ar fi, niciun român, niciun cetățean nu merită un asemenea tratament.

Ceea ce i se întâmplă domnului și familiei Georgescu, în general, este dincolo de orice imaginație. Nu pot să spun mai multe. Dacă o să am permisiunea familiei Georgescu, o să spun și ce alte mizerii i se pregătesc domnului Georgescu, dar repet: trebuie să fim uniți, pentru că în timp ce noi ne certăm — sau se ceartă unii dintre ei —, cei de la putere fac potecă către America și, ușor-ușor, își întăresc poziția.”, a declarat Anca Alexandrescu.

„România are nevoie de SUA, are nevoie în sensul în care doar cu ajutorul SUA putem beneficia de securitate și liniște”

Anca Alexandrescu a declarat că proeuropenii vor să profite de ajutorul Statelor Unite, după ce și-au dat seama că Ursula von der Leyen și Emmanuel Macron nu au puterea lui Donald Trump.

Totodată, Anca Alexandrescu a comentat relațiile României cu Statele Unite, afirmând că țara are nevoie de o cooperare realistă cu Washingtonul, dar „fără a merge în genunchi”. În opinia sa, doar cu sprijinul SUA România își poate asigura securitatea și stabilitatea, însă resursele naționale ar trebui folosite „în interesul cetățenilor români, nu pentru finanțări externe”.

„A început să mă preocupe foarte tare un lucru, pentru că am informații foarte clare. Ați văzut că, în ultima perioadă, proeuropenii care își rupeau hainele de pe ei pe la București s-au dus pe toate canalele în Statele Unite, pentru că au înțeles că Europa nu mai poate fără America, iar România nu mai poate să fie folosită în acest război al unor personaje iresponsabile precum Ursula și Macron – să fie mingea folosită în acest război.

România are nevoie de SUA, are nevoie în sensul în care doar cu ajutorul SUA putem beneficia de securitate și liniște. Sigur că nu trebuie să mergem în genunchi, ci, așa cum îi stă bine unei țări cu resurse, să ne negociem în interesul cetățenilor români prelucrarea resurselor, folosirea lor — nu pentru a plăti bani doar în Ucraina, Moldova și Gaza, ci pentru a rezolva întâi problemele cetățenilor români: bursele studenților și elevilor, pensiile, salariile și toate lucrurile care au fost tăiate românilor și de care ar trebui să beneficieze, pentru că muncesc cinstit, corect și trăiesc într-o țară care are resurse, este bogată, și în schimb primesc doar lipsă de respect, bătaie de joc, venituri din ce în ce mai mici și servicii din ce în ce mai proaste.

Am să explic diseară ce se întâmplă în lume, pentru că, în timp ce noi aici, la București, comentăm o fotografie făcută de pe un TV când Nicușor Dan a dat mâna cu Trump, în lume schimbările se petrec cu rapiditate. În interiorul actualei coaliții de guvernare sunt personaje care au înțeles că nu se poate fără America și, dacă noi stăm spectatori și nu suntem uniți, cei din zona suveranistă își vor întări poziția — cei de la putere, cei care au înțeles că nu se poate fără America.”, a declarat Anca Alexandrescu.

„Nicușor Dan este președintele ilegitim. Este manevrat”

În aceeași intervenție, Anca Alexandrescu a criticat actuala conducere a statului, susținând că președintele României, Nicușor Dan, este „manevrat” și „nu reprezintă românii”. „Este președinte ilegitim, din punctul meu de vedere. Nu văd nimic concret, nimic constructiv pentru români”, a spus jurnalista.

„Eu nu cred că Nicușor Dan înțelege ceva de când este președintele României. Este președintele ilegitim, din punctul meu de vedere. Nu este președintele meu, nu mă reprezintă. Dar eu nu cred că nu înțelege absolut nimic. Din păcate, Nicușor Dan este manevrat.

Îmi pare foarte rău, numai bășcălie la adresa președintelui, altceva nu putem să spunem despre el. Nu văd nimic concret, nu văd nimic constructiv pentru români și pentru România, nu văd nimic pentru a pune România acolo unde merită să fie de foarte mulți ani de zile.”, a declarat Anca Alexandrescu.