Jurnalista Anca Alexandrescu pune întrebări incomode în scandalul-momentului care îl vizează pe Radu Miruță: de ce au ieșit la iveală abia acum acuzațiile de incompatibilitate, unde au fost instituțiile statului până în prezent și dacă politicianul USR a beneficiat, de fapt, de protecție? Jurnalista ridică și suspiciunea unei posibile campanii de imagine în jurul dezvăluirilor făcute de Miruță în conferința de presă susținută vineri, 20 noiembrie, ca urmare a acuzațiilor lansate de Agenția Națională de Integritate (ANI) la adresa sa. Deputatul USR este acuzat că ar fi ocupat în același timp funcția de expert judiciar și cea de deputat.
Îmi vine să râd. Păi de ce de abia acum? De ce nu a făcut dezvăluiri atunci când era ministru?
Eu îmi aduc aminte că am vorbit despre această posibilă incompatibilitate a domnului Miruță încă de când a fost ministru. Și atunci nicio instituție nu a luat măsuri. Întrebarea este de ce de abia acum s-a constatat incompatibilitatea. A fost protejat domnul Miruță până acum, cum au fost protejați și alții și domnul Fritz și doamna Clotilde Armand? De ce se întâmplă toate aceste lucruri după ce pleacă din funcții? Este o întrebare legitimă.
Apoi, în legătură cu dezvăluirile, cea mai bună întrebare este și la asta trebuie să răspundă domnul Miruță, dacă a descoperit asemenea nereguli de ce nu le-a făcut publice când era în funcție? Și în al doilea rând, de ce n-a făcut demersuri la autoritățile statului român pentru a o lua măsuri? Adică la Parchet, la DNA în funcție de sigur de ceea ce a găsit acolo,
a declarat vineri, 20 noiembrie, moderatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel", într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.
Anca Alexandrescu, despre reacția lui Miruță în acest scandal: "O campanie de marketing politic"
În intervenția sa de la Realitatea PLUS, jurnalista a pus sub semnul întrebării scopul dezvăluirilor recente făcute de Radu Miruță, pe care le-a catalogat drept o posibilă campanie de marketing politic.
Este doar o campanie de marketing politic și mă gândesc că probabil USR-ul va fi în curând în situația de a nu-și mai putea plăti oamenii pentru că, iată, sunt pe capete declarați incompatibili, rămân șomeri și trebuie să fie plătiți din banii publici pe care îi încasează din subvenția lunară. Desigur că e o glumă amară, dar aceștia sunt cei de la USR,
a spus Anca Alexandrescu.
Jurnalista a criticat, totodată, ceea ce consideră a fi contradicția dintre discursul public al unor reprezentanți ai USR, axat pe integritate, combaterea corupției și competență, și problemele pe care aceștia le-au avut cu legea.
Am tot arătat în diverse situații că cei care clamează corectitudinea, lupta împotriva corupției și pregătirea bună pe care o au sunt exact cei care au probleme. Ați văzut că nenumărate persoane din USR au probleme cu CV-urile, cu școlile absolvite. Iată, acum și cu activități pe care le-au desfășurat în mod ilegal,
a precizat jurnalista.
Anca Alexandrescu a susținut, în context, că politicianul ar trebui să prezinte public dacă a solicitat un punct de vedere al instituției înainte de a desfășura activităților care îl plasează acum în centrul unui scandal-monstru și dacă acesta a primit asigurări de la ANI că acestea nu generează o situație de incompatibilitate.
Să vedem dacă domnul Miruță prezintă public faptul că a întrebat înainte pe cei de la ANI și i-au spus că poate lucra în aceste condiții, că poate să facă aceste lucruri
Așa cum am spus, din păcate, sistemul din România ia măsuri numai după ce pleacă de la putere. Eu trag concluzia că de fapt a fost protejat domnul Miruță și aș vrea să știu de către cine și de ce
a arătat Anca Alexandrescu la Realitatea PLUS.
Își va pierde Miruță mandatul de parlamentar? Ce spune Anca Alexandrescu
Întrebată dacă Radu Miruță ar trebui să își piardă și mandatul de parlamentar, Anca Alexandrescu a răspuns că, în opinia sa, acest lucru ar trebui să se întâmple cât mai repede.
Într-o țară normală, așa ar trebui să se întâmple, cât mai rapid posibil,
a afirmat jurnalista.