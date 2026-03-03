Anunț șoc al armatei SUA: marina din Iran nu mai are nicio navă în Golful Oman

Armata americană a transmis că forțele navale ale Iranului au fost complet neutralizate în Golful Oman, în urma atacurilor recente desfășurate în regiune, potrivit Agence France-Presse și preluate de News.ro.

Potrivit unui mesaj publicat pe platforma X de către United States Central Command (CENTCOM), marina iraniană nu mai dispune de nicio navă operațională în zonă.

„În urmă cu două zile, regimul iranian avea 11 nave în Golful Oman. Astăzi nu mai are niciuna”, au transmis oficialii militari americani.

Reprezentanții CENTCOM au mai precizat că, timp de decenii, Iranul a hărțuit și atacat traficul maritim internațional din această regiune strategică, însă această perioadă ar fi ajuns la final.

„Epoca în care regimul iranian amenința libera navigație în zonă s-a încheiat”, se arată în comunicatul armatei SUA.

În același timp, autoritățile de la Washington au anunțat că, în primele 48 de ore ale conflictului, forțele americane au lovit peste 1.250 de ținte militare. Peste 1.000 dintre acestea ar fi fost distruse chiar în prima zi a Operațiunii Epic Fury, potrivit șefului Statului Major american, Dan Caine.

Conform datelor furnizate de CENTCOM, atacurile au vizat centre de comandă și control, instalații pentru rachete balistice, nave și submarine, precum și sisteme de rachete antinavă.

Ofensiva masivă subliniază amploarea operațiunilor americane în regiune și intensificarea presiunii militare asupra regimului de la Teheran, într-un context geopolitic extrem de tensionat.