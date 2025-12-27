Avertisment DNSC. Cum profită hackerii de sezonul sărbătorilor pentru a fura date personale și bani

Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția că perioada sărbătorilor este folosită intens de atacatori, care profită de aglomerație și de lipsa de atenție a utilizatorilor. Specialiștii spun că mesajele care anunță colete nelivrate sau solicită „actualizarea adresei” sunt printre cele mai frecvente capcane din această perioadă.

Astfel de notificări sunt construite pentru a imita comunicările firmelor de curierat și folosesc pretexte precum taxe suplimentare sau date incomplete, totul pentru a determina victima să acceseze linkul trimis și să ofere informații sensibile, personale sau bancare.

Experții DNSC recomandă ca utilizatorii să nu acceseze linkurile primite prin SMS sau e-mail nesolicitat și să verifice orice livrare doar din site-ul sau aplicația oficială a curierului. De asemenea, sfătuiesc populația să nu introducă date personale sub presiunea timpului și să fie atentă la formularea mesajelor, unde apar adesea greșeli sau semne ale unei urgențe false.

În plus, DNSC reamintește importanța activării autentificării în doi pași pentru conturile online, ca măsură suplimentară de protecție. Potrivit instituției, vigilența și verificarea informațiilor din surse oficiale sunt esențiale pentru a menține un mediu digital sigur în această perioadă încărcată.