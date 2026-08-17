Băiat de 14 ani, prins cu un briceag și doi litri de benzină înainte să intre în Judecătoria Medgidia

Publicat 17 aug. 2026, 16:08 Actualizat 17 aug. 2026, 16:28

Un adolescent în vârstă de 14 ani a fost oprit de jandarmi înainte de a intra în Judecătoria Medgidia, după ce, în urma controlului de securitate, asupra lui au fost descoperite un briceag și aproximativ doi litri de benzină.

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