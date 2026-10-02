Caz anchetat de Protecția Animalelor în Călărași. Un câine a fost găsit mort, legat de un copac

Un bărbat de 30 de ani din comuna Nicolae Bălcescu, județul Călărași, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind suspectat că a ucis intenționat un câine, apoi a transportat animalul și l-a legat de un arbust aflat pe marginea străzii.
Cazul a fost sesizat Poliției după ce o localnică a găsit animalul mort în apropierea locuinței sale, iar anchetatorii au făcut ulterior o percheziție la domiciliul suspectului.
Câinele a fost găsit legat de un arbust
Incidentul a fost sesizat pe 25 septembrie, când o femeie din comuna Nicolae Bălcescu a sunat la 112 și a anunțat că a găsit un câine mort, legat cu o sfoară de un arbust aflat în dreptul casei sale.
Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au preluat cazul, iar cadavrul animalului a fost ridicat și predat reprezentanților Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Călărași pentru examinare de specialitate.
Ce susțin anchetatorii
În urma cercetărilor, polițiștii au identificat un bărbat de 30 de ani ca fiind persoana suspectată de comiterea faptei.
Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 24 spre 25 septembrie, între orele 22:00 și 06:30, acesta ar fi ucis cu intenție un câine de rasă comună, mascul, de talie medie. Animalul ar fi căzut într-o groapă aflată în curtea locuinței bărbatului.
Ulterior, suspectul ar fi transportat câinele și l-ar fi legat de un arbust situat vizavi de locuința femeii care a alertat autoritățile.
Percheziție la domiciliul suspectului
Pe 1 octombrie, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, împreună cu cei de la Serviciul Criminalistic și Serviciul pentru Acțiuni Speciale, au făcut o percheziție la locuința bărbatului.
În urma verificărilor, oamenii legii au ridicat mai multe bunuri considerate relevante pentru documentarea și probarea activității investigate.
Bărbatul a fost reținut
După administrarea probelor, față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. El este cercetat pentru infracțiunea de uciderea animalelor, cu intenție, fără drept.
Polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea procurorilor, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.
În această etapă, acuzațiile formulate de anchetatori nu reprezintă o condamnare. Bărbatul beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.