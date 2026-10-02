Caz anchetat de Protecția Animalelor în Călărași. Un câine a fost găsit mort, legat de un copac

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 2 oct. 2026, 18:55

Un bărbat de 30 de ani din comuna Nicolae Bălcescu, județul Călărași, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind suspectat că a ucis intenționat un câine, apoi a transportat animalul și l-a legat de un arbust aflat pe marginea străzii.

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