CCR a AMÂNAT din nou decizia privind pensiile speciale: este a cincea amânare. Care este MOTIVUL

Judecătorii au amânat, marți, o decizie privind legea pensiilor speciale pentru 18 februarie

Judecătorii au amânat, marți, o decizie privind legea pensiilor speciale pentru 18 februarie. Este deja a cincea amânare. Surse citate de Realitatea PLUS susțin că această amânare a fost decisă pentru ca judecătorii să poată analiza solicitarea făcută de președinta ÎCCJ, Lia Savonea, privind sesizarea Curții de Justiție a Uniniunii Europene (CJUE). Potrivit surselor citate, o astfel de solicitare a fost depusă și de un judecător constituțional.

UPDATE 2 - CCR a decis, marți, luarea unei decizii privind reforma pensiilor speciale, următorul termen pentru deliberări fiind stabilit pentru data de 18 februarie.

UPDATE 1- Răsturnare de situație la Curtea Constituțională a României. Toți judecătorii sunt prezenți, astăzi, la ședința care a început la ora 10.00 și care este în plină desfășurare la această oră, inclusiv Gheorghe Stan, cel care ceruse concediu de creștere copil.

Judecătorul Gheorghe Stan a intrat în sala de judecată la aproximativ 15 minute după începerea ședinței, alăturându-se celorlalți magistrați constituționali. În aceste condiții, completul CCR este în formulă completă, ceea ce permite pronunțarea unei decizii finale în privința reformei pensiilor speciale.

Astăzi este și termenul limită până la care România riscă să piardă 231 de milioane de euro din PNRR, dacă nu este adoptată o decizie favorabilă privind această reformă.

Tot în cursul zilei este așteptată și hotărârea Curții de Apel în dosarul magistratului Dacian Dragoș, numit la CCR de Nicușor Dan. Instanța trebuie să decidă dacă îi suspendă sau nu mandatul, în condițiile în care acesta participă la ședința de astăzi a Curții Constituționale.

Judecătorii CCR trebuie, de asemenea, să stabilească dacă vor trimite sau nu către Curtea de Justiție a Uniunii Europene solicitarea Înaltei Curți de Casație și Justiție privind reforma pensiilor speciale. Cererea a ajuns la CCR ieri. Dacă magistrații vor sesiza CJUE, instanța europeană va fi cea care va decide dacă reforma încalcă sau nu drepturile magistraților.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Pronunţarea unei soluţii în cazul legii pensiilor speciale, incertă: procesul ar putea ajunge la CJUE - SURSE

Sunt tensiuni uriașe, înainte de decizia CCR de astazi asupra reformei pensiilor speciale. Ședința va fi amânată din cauza faptului că un judecător a intrat în concediu de creștere de copil. Mai mult decât atât, verdictul final al legii pensiilor speciale ar putea dura chiar ani întregi, după ce ÎCCJ a depus o cerere de sesizare a Curții Europene de Justiție în privința actului legislativ. În același timp, Curtea de apel București a respins suspendarea decretului de numire a judecătorului lui Nicușor Dan.

Ședința CCR în care ar fi urmat să se ia o decizie în privința pensiilor speciale va fi amânată din nou. Totul din cauza faptului că unul dintre judecători a intrat în concediu parental. Conform legii, este obligatoriu să fie prezenți toți magistrații care au participat la dezbaterile pe respectiva speță. Din moment ce unul dintre judecători nu va fi prezent, ședința va trebui să fie amânată cel puțin până pe 24 februarie, când acesta se va întoarce din concediu.



Totuși, luarea unei decizii în privința legii pensiilor speciale ar putea dura chiar ani întregi. Înalta Curte de Casație și Justiție a depus la CCR o cerere de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene cu o întrebare preliminară despre actul legislativ. În acest fel, dacă solicitarea va fi acceptată de CCR, decizia va fi întârziată cu câteva luni, sau chiar cu ani întregi, în cazul în care Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu apelează la procedura accelerată în această privință.



De asemenea, Curtea de Apel București a luat o hotărâre în privința cererii de suspendare a judecătorului CCR, numit de Nicușor Dan. Aceasta a fost respinsă de către instanță dar decizia nu este definitivă. Procesul a fost pornit de avocata AUR, Silvia Uscov, cea care a contestat numirea judecătorului, pe motiv că nu îndeplinea o condiție obligatorie pentru a ocupa funcția.