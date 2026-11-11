Centrala de la Cernavodă: Unitatea 2 a fost reconectată la Sistemul Energetic Național

Unitatea 2 a Centralei de la Cernavodă a fost reconectată la Sistemul Energetic Național. Nuclearelectrica estimează atingerea puterii maxime pe 12 noiembrie.
Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost reconectată la Sistemul Energetic Național, după finalizarea etapelor necesare pentru repornirea reactorului. Potrivit reprezentanților Nuclearelectrica, instalația urmează să ajungă la puterea nominală joi, 12 noiembrie.
În ceea ce privește Unitatea 1 a centralei, care a fost oprită în urma unei avarii, specialiștii continuă verificările tehnice și aplică măsurile necesare pentru remedierea defecțiunii.
Estimările reprezentanților centralei indică o perioadă de aproximativ două până la patru zile pentru intervențiile tehnice și repararea instalației. După această etapă, vor fi parcurse procedurile specifice pentru repornirea reactorului și reconectarea acestuia la rețeaua națională de electricitate.
Revenirea Unității 2 în Sistemul Energetic Național reprezintă un pas important pentru producția internă de energie electrică, în contextul în care disponibilitatea capacităților de generare este esențială pentru asigurarea necesarului de consum.
Centrala Nucleară de la Cernavodă este unul dintre principalii producători de energie electrică din România, energia nucleară având un rol important în structura mixului energetic național.