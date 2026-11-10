Primăria Călărași amenajează 48 de noi locuri de parcare rezidențială în zona străzilor Crișana și Jirlău

Primăria Călărași amenajează 48 de locuri de parcare de reședință în zona blocurilor D17, D18 și D20, pe străzile Crișana și Jirlău.
Locuitorii municipiului Călărași vor beneficia de 48 de locuri de parcare de reședință modernizate, în urma unor lucrări desfășurate de administrația locală în zona blocurilor D17, D18 și D20, de pe străzile Crișana și Jirlău.
Primăria Municipiului Călărași continuă programul de modernizare a infrastructurii urbane prin amenajarea unor noi spații destinate parcării autovehiculelor. În această perioadă, echipele de intervenție lucrează la realizarea unei parcări de reședință în curtea interioară a blocurilor D17, D18 și D20, situate în zona străzilor Crișana și Jirlău.
Lucrările au ajuns în etapa de asfaltare, după ce echipele din teren au început turnarea noului strat de asfalt. Proiectul urmărește valorificarea mai eficientă a spațiului disponibil dintre blocuri și amenajarea unor condiții mai bune pentru parcarea autovehiculelor de către locuitorii din zonă.
La finalizarea investiției, vor fi disponibile 48 de locuri de parcare de reședință, care vor fi asfaltate, marcate și semnalizate corespunzător.
Parcări modernizate și mai mult spațiu pentru pietoni
Prin această intervenție, administrația locală urmărește atât creșterea numărului de locuri de parcare amenajate corespunzător, cât și eliberarea trotuarelor ocupate de autovehicule.
Reconfigurarea spațiilor dintre blocuri face parte dintr-un demers mai amplu de îmbunătățire a infrastructurii de cartier, cu accent pe fluidizarea circulației, siguranța pietonilor și creșterea confortului pentru locuitorii municipiului Călărași.
Primarul Marius Dulce a verificat lucrările din teren
Primarul municipiului Călărași, Marius Dulce, s-a deplasat în zona blocurilor D pentru a verifica stadiul intervențiilor și pentru a discuta cu cetățenii despre problemele și nevoile comunității.
Discuțiile cu locuitorii au vizat nu doar amenajarea parcărilor, ci și alte aspecte care țin de întreținerea și modernizarea spațiilor comune dintre blocuri, precum amplasarea băncilor sau îmbunătățirea sistemelor de colectare și evacuare a apelor pluviale.
Edilul a transmis că administrația locală își propune să rămână în contact direct cu cetățenii și să identifice soluții pentru problemele semnalate de aceștia.
„Am fost zilele acestea în zona blocurilor D, alături de colegii mei din Primărie, pentru a verifica lucrările și pentru a vorbi direct cu oamenii. Ascultăm fiecare problemă, fie că vorbim despre o bancă, o scurgere pentru apa pluvială sau amenajarea spațiilor dintre blocuri, și încercăm să găsim soluții. Vă mulțumesc pentru implicare și pentru grija pe care o aveți față de zonele în care locuiți.
Continuăm să fim în teren, aproape de oameni, pentru Călărași”, a declarat primarul Marius Dulce.
Amenajarea celor 48 de locuri de parcare reprezintă o nouă intervenție asupra infrastructurii rezidențiale din municipiu, având ca obiectiv organizarea mai eficientă a spațiului public și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru călărășeni.