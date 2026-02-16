Doliu imens în ortodoxia românească. Un ierarh venerabil, care a slujit șapte decenii la Mănăstirea Curtea de Argeș, a decedat la 102 ani

Părintele Climent s-a remarcat ca un bun povățuitor către Hristos

Arhimandritul Climent Haralamb, care a slujit șapte decenii la Mănăstirea Curtea de Argeș, a decedat duminică, la vârsta 102 ani, anunță Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului.

'Arhimandritul Climent Haralamb a trecut la Domnul duminică, puțin după miezul nopții, la vârsta de 102 ani, trupul neînsuflețit fiind depus în Paraclisul Arhiepiscopal de la Mănăstirea Argeșului', informează Arhiepiscopia.



Arhimandritul Climent Haralamb s-a născut în localitatea Lunca din județul Botoșani pe 4 aprilie 1923, fiind al doilea dintre cei șapte copii ai familiei.



'A intrat de tânăr ca frate în obștea Mănăstirii Cozancea, în anul 1947, unde stareț la acea vreme era vestitul duhovnic Paisie Olaru, față de care a avut o permanentă admirație duhovnicească, păstrând cu sfințenie sfaturile primite în dar, și pe care le-a dăruit mai departe fiilor duhovnicești, în scaunul de spovedanie. În anul 1948 este tuns în monahism, iar în anii următori hirotonit ierodiacon și ieromonah. Anul 1953 îl găsește viețuitor la Mănăstirea Cetățuia din Iași', se arată într-o postare de pe contul de Facebook al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului.





Conform aceleiași surse, în anul 1953 a vizitat pentru prima dată Mănăstirea Curtea de Argeș, slujind împreună cu Arhiereul Pavel Șerpe, la solicitarea căruia a revenit definitiv în 1956.



'Părintele Climent s-a remarcat ca un bun povățuitor către Hristos al multor suflete rătăcite, fiind apreciat de mulți credincioși și clerici din Argeș, dar și din alte zone ale țării, tineri de toate vârstele, așa cum adesea îi numește Părintele Patriarh Daniel pe credincioși', se mai menționează în postare.



Arhimandritul Climent Haralamb a fost distins în 2023 cu Crucea Patriarhală, pentru cele șapte decenii de slujire la racla Sfintei Mucenițe Filoteea.



Slujba de înmormântare va avea loc marți, începând cu ora 12:00, la Paraclisul Arhiepiscopal.