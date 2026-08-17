Donald Trump, amenințare fără precedent la adresa Omanului: „Îi vom bombarda”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat o amenințare directă la adresa Omanului, într-un moment în care tensiunile dintre Washington și Teheran sunt din nou în creștere.
Declarația liderului de la Casa Albă vine chiar în ziua în care a expirat perioada de 60 de zile prevăzută în acordul preliminar dintre Statele Unite și Iran.
Înțelegerea urmărea oprirea confruntărilor militare și deschiderea drumului către negocieri privind programul nuclear iranian, însă discuțiile nu au dus la un acord final.
Trump a declarat că Omanul ar putea fi atacat dacă intervine în ceea ce Statele Unite încearcă să obțină în relația cu Iranul. Președintele american este nemulțumit în special de implicarea Omanului în negocierile privind redeschiderea strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de energie.
„Nu s-au comportat bine”, a spus Trump despre autoritățile de la Muscat, întrebat despre amenințarea lansată anterior. Liderul american a susținut că Statele Unite ar putea gestiona foarte ușor situația în cazul în care Omanul ar interveni în calea obiectivelor Washingtonului.
Omanul are un rol important în încercările de mediere dintre Statele Unite și Iran. În paralel cu blocajul negocierilor, autoritățile de la Teheran și cele de la Muscat au discutat despre un mecanism care să permită reluarea traficului maritim prin strâmtoarea Ormuz.
Strâmtoarea Ormuz reprezintă unul dintre principalele puncte de tensiune din conflict. Înainte de actuala criză, prin această zonă trecea o parte semnificativă din transporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate, iar restricționarea traficului a avut deja efecte asupra piețelor energetice.
În același timp, Iranul a transmis că își poate schimba poziția din defensivă în ofensivă dacă diplomația nu mai oferă o cale de ieșire din conflict. Un oficial iranian a avertizat că acordul dintre Washington și Teheran nu este neapărat definitiv abandonat, dar a recunoscut că înțelegerea de 60 de zile a ajuns la termen fără un progres decisiv.
Trump a reiterat că obiectivul principal al Statelor Unite rămâne împiedicarea Iranului să obțină arma nucleară. Președintele american a insistat, de asemenea, asupra necesității ca Teheranul să accepte condițiile Washingtonului pentru încheierea conflictului.
Situația rămâne extrem de tensionată, iar amenințările la adresa Omanului complică și mai mult eforturile diplomatice din regiune. În lipsa unui acord între Statele Unite și Iran, orice incident legat de traficul prin strâmtoarea Ormuz poate amplifica rapid criza din Orientul Mijlociu.