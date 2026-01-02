Fiica lui Tommy Lee Jones, găsită moartă într-un hotel din San Francisco, de Anul Nou

Actrița Victoria Jones, fiica lui Tommy Lee Jones, a fost găsită moartă într-un hotel de lux din San Francisco, de Anul Nou.

Autoritățile au confirmat că tânăra în vârstă de 34 de ani a fost descoperită inconștientă în primele ore ale dimineții, cauza decesului fiind, în prezent, necunoscută. Echipajele de urgență au intervenit în urma unui apel pentru asistență medicală la un hotel de lux situat pe blocul 900 al străzii Mason, puțin după ora 3:00.

Paramedicii au încercat manevre de resuscitare, însă Victoria Jones a fost declarată decedată la fața locului. Potrivit unui purtător de cuvânt al poliției, agenții au ajuns la fața locului împreună cu personalul medical, care a confirmat decesul unei femei adulte.

San Francisco Police Department și San Francisco Medical Examiner au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele morții. Autoritățile nu au indicat, deocamdată, existența unor suspiciuni de omucidere și îi roagă pe cei care dețin informații relevante să le furnizeze anchetatorilor.

Născută pe 3 septembrie 1991, Victoria Kafka Jones și-a făcut debutul cinematografic în copilărie, în filmul Men in Black II, jucând alături de tatăl său. Ulterior, a apărut în The Three Burials of Melquiades Estrada, regizat de Tommy Lee Jones, și a avut un rol episodic în serialul One Tree Hill.

Odată cu înaintarea în vârstă, Victoria s-a retras în mare parte din lumea actoriei, alegând o viață mai discretă, departe de lumina reflectoarelor.

Sursa: Tabu.RO