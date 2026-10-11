Jaful secolului în Italia: 30.000 de sticle de vin în valoare de 5 mil. de euro, sustrase de la o cramă

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 oct. 2026, 09:07

Aproximativ 30.000 de sticle de vin de lux au fost furate sâmbătă noaptea dintr-o unitate a producătorului italian Marchesi Antinori, situată în provincia Arezzo. Prejudiciul este estimat la 5 milioane de euro.

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