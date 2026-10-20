Lucrări de modernizare în Oltenița: străzile Cornișei și Luceafărului sunt în șantier. Când începe asfaltarea

Publicat 20 oct. 2026, 13:12 Sursă Realitatea.net

Lucrările de modernizare continuă în Oltenița, pe străzile Cornișei și Luceafărului. Află ce intervenții se desfășoară și când ar putea începe asfaltarea.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre oltenitacalarasistraziasfaltareintervențiilucrari