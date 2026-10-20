Lucrări de modernizare în Oltenița: străzile Cornișei și Luceafărului sunt în șantier. Când începe asfaltarea

Lucrările de modernizare continuă în Oltenița, pe străzile Cornișei și Luceafărului. Află ce intervenții se desfășoară și când ar putea începe asfaltarea.
Lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere continuă în municipiul Oltenița, județul Călărași. În această perioadă, intervențiile se desfășoară pe străzile Cornișei și Luceafărului, unde echipele lucrează la pregătirea terenului și la amenajarea sistemelor de colectare a apelor pluviale.
Potrivit informațiilor transmise de administrația locală, lucrările se află în etape diferite, iar asfaltarea va fi programată în funcție de evoluția intervențiilor aflate în desfășurare.
Ce lucrări se desfășoară pe strada Cornișei
Pe strada Cornișei, muncitorii se ocupă de pregătirea infrastructurii rutiere. Etapa presupune realizarea săpăturilor și a umpluturilor cu balast, operațiuni necesare înainte de continuarea lucrărilor la structura drumului.
Aceste intervenții pregătesc terenul pentru următoarele faze ale proiectului de modernizare. Finalizarea lor este importantă pentru realizarea unei fundații adecvate înainte de amenajarea carosabilului.
Modernizarea străzii Cornișei face parte din investițiile derulate de administrația locală pentru îmbunătățirea infrastructurii din Oltenița. La finalul lunii septembrie, proiectul a intrat în etapa de execuție, după emiterea ordinului de începere a lucrărilor.
Pe strada Luceafărului se amenajează scurgerea apelor pluviale
În paralel, pe strada Luceafărului sunt executate lucrări pentru amenajarea gurilor de scurgere a apei de ploaie.
Sistemul de evacuare a apelor pluviale are un rol important în protejarea drumului, deoarece contribuie la limitarea acumulărilor de apă pe carosabil și la reducerea riscului de deteriorare a infrastructurii rutiere.
Realizarea acestor elemente trebuie corelată cu celelalte lucrări de modernizare, înainte ca strada să poată beneficia de amenajarea finală a carosabilului.
Când vor fi asfaltate străzile Cornișei și Luceafărului
Deocamdată, nu a fost anunțată o dată exactă pentru începerea asfaltării celor două străzi. Calendarul va depinde de stadiul lucrărilor pregătitoare și de evoluția intervențiilor din teren.
Reprezentanții administrației locale au transmis că lucrările sunt monitorizate, iar informațiile privind următoarele etape urmează să fie comunicate pe măsură ce proiectele avansează.
Până atunci, locuitorii din zonele afectate sunt îndemnați să manifeste răbdare pe durata intervențiilor, care pot influența temporar accesul și deplasarea în apropierea șantierelor.
Modernizarea infrastructurii, o prioritate pentru Oltenița
Lucrările de pe străzile Cornișei și Luceafărului fac parte din demersurile de îmbunătățire a infrastructurii rutiere din municipiul Oltenița.
După finalizarea etapelor pregătitoare și executarea lucrărilor prevăzute în proiecte, străzile ar urma să beneficieze de condiții mai bune de circulație.
Administrația locală urmează să ofere noi informații despre evoluția șantierelor și calendarul asfaltării, pe măsură ce acestea vor fi stabilite.