Publicat 28 nov. 2026, 19:13 Sursă news

Un bărbat de 21 de ani din Corabia a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a agresat fizic un pieton și a provocat distrugeri la un magazin, potrivit IPJ Olt.

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