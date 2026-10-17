Minor de 15 ani reținut după ce a folosit spray lacrimogen și un baston telescopic împotriva unui coleg

Publicat 17 oct. 2026, 15:47 Sursă stiripesurse

Poliția din Călărași a deschis un dosar penal și a dispus reținerea pentru 24 de ore a unui minor de 15 ani, care a folosit spray lacrimogen și un baston telescopic împotriva unui coleg într-o unitate de învățământ din Dragalina.

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