Actualitate· 1 min citire

Minor de 15 ani reținut după ce a folosit spray lacrimogen și un baston telescopic împotriva unui coleg

Poliție

Poliție

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Calarasi ca sursă preferată
Scris deIonuț Nichita
Publicat17 oct. 2026, 15:47
Sursăstiripesurse

Poliția din Călărași a deschis un dosar penal și a dispus reținerea pentru 24 de ore a unui minor de 15 ani, care a folosit spray lacrimogen și un baston telescopic împotriva unui coleg într-o unitate de învățământ din Dragalina.

Incidentul a avut loc vineri, 16 octombrie 2026, în jurul orei 10:30, în curtea unei școli din localitatea Dragalina. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Călărași, pe fondul unui conflict între doi elevi, un minor a pulverizat spray iritant-lacrimogen în direcția altui adolescent de aceeași vârstă.

Ulterior, băiatul ar fi scos un baston telescopic, pe care îl avea asupra sa, și l-ar fi urmărit pe coleg prin incinta unității de învățământ. Acțiunea a avut loc în prezența mai multor elevi, provocându-le o stare de temere.

Victima a fost transportată la o unitate medicală pentru a primi îngrijiri de specialitate. Poliția a fost anunțată de incident la numărul 112 de mama băiatului agresat.

Polițiștii au identificat asupra minorului bănuit recipientul cu spray lacrimogen și bastonul telescopic. S-a deschis dosar penal pentru lovire sau alte violențe, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Ulterior, în baza probatoriului administrat de polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Dragalina, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Călărași, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore față de minorul în cauză.

— a anunțat IPJ Călărași IPJ Călărași
Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe