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Actualitate· 1 min citire
Minor de 15 ani reținut după ce a folosit spray lacrimogen și un baston telescopic împotriva unui coleg
Poliție
Publicat17 oct. 2026, 15:47
Sursăstiripesurse
Poliția din Călărași a deschis un dosar penal și a dispus reținerea pentru 24 de ore a unui minor de 15 ani, care a folosit spray lacrimogen și un baston telescopic împotriva unui coleg într-o unitate de învățământ din Dragalina.
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