Publicat 29 nov. 2026, 18:11 Sursă g4media

Regulamentul Euro 7 devine obligatoriu din 29 noiembrie 2026 pentru omologarea noilor tipuri de autoturisme și autoutilitare ușoare în Uniunea Europeană, impunând limite pentru emisiile de particule provenite din frânare și uzura anvelopelor.

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