O femeie din Călărași a fost ucisă de fratele ei și aruncată într-un lac. Trupul, găsit după o lună

O femeie de 38 de ani a fost ucisă cu un cuțit de fratele său, iar cadavrul a fost aruncat ulterior în lacul Mostiștea, potrivit informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași. Procurorii au solicitat arestarea preventivă a bărbatului, în vârstă de 37 de ani, acuzat de omor. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional.

Anchetatorii au stabilit că, în perioada 12–15 ianuarie 2026, pe fondul consumului de alcool, inculpatul ar fi întreținut raporturi sexuale cu sora sa, cunoscută cu probleme psihice. În momentul în care femeia ar fi vrut să plece din locuința părinților, bărbatul i-ar fi aplicat mai multe lovituri cu un cuțit.

Cadavrul, aruncat în lac și dispariția anunțată ulterior

În urma agresiunii, femeia a decedat. Potrivit procurorilor, după aproximativ două zile, membrii familiei ar fi decis să arunce trupul victimei în lacul Mostiștea. Dispariția femeii a fost anunțată la data de 24 ianuarie. Cadavrul a fost descoperit în 19 februarie, iar ancheta este în desfășurare pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta și a eventualei implicări a altor persoane.