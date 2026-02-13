Opționalul „Ora cu și pentru animale” va fi introdus în școli, la nivel național

Opționalul este pentru clasele a V-a și a VI-a și poate fi predat de orice profesor

Opționalul școlar „Ora cu și pentru animale”, inițiat de Direcția pentru Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean (CJ) Ilfov, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și mai multe ong-uri din domeniu, va fi introdus în școli, la nivel național.

„Acest opțional nu face nimic altceva decât să dezvolte empatia. Poate pare puțin lucru, dar e unul extraordinar”, a declarat președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma.

„Noi am realizat și o materie suport. O dăm oricui are nevoie. Materia e adaptată la realitatea care ne doare. Le spunem copiilor că animalele nu au ce căuta pe străzi, îi învățăm să fie responsabili, să conștientizeze ce înseamnă prevenția, sterilizarea animalelor, cum să interacționeze cu animalele, cum să nu mai facă poză cu ursul”, a afirmat Hilde Tudora.



Programa cuprinde teme esențiale și actuale: Respectul pentru orice formă de viață; Legislația privind protecția animalelor; Îngrijirea și protecția animalelor de companie și de fermă; Sălbatic, liber, protejat; Conceptul „O singură sănătate” (boli, zoonoze și interconexiuni între sănătatea umană și animală), transmite Agerpres.

După un an de opțional în Ilfov, copiii și profesorii au completat chestionare de feedback, iar cifrele interpretate de cercetători arată că 62% dintre elevi afirmă că i-au ajutat pe colegi atunci când aceștia au avut nevoie; 62% declară că au demonstrat mai multă grijă față de ființele vulnerabile, ceea ce sugerează o extindere a empatiei dincolo de mediul școlar; 58% menționează că au colaborat mai bine cu colegii iar 56% spun că le este, în general, mai ușor să lucreze împreună.