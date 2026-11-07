Realitatea PLUS, premiată la Diamond Gala, evenimentul de referință al Olteniei

Postul de televiziune Realitatea PLUS a fost premiat în cadrul evenimentului Diamond Gala, o gală emblematică a Olteniei, ajunsă la cea de-a IV-a ediție. Evenimentul a fost dedicat excelenței, eleganței și valorilor care definesc societatea contemporană. Nume mari din lumea sportului, modei, muzicii și sănătății au urcat pe scenă și au ținut discursuri impresionante.
O distincție frumoasă către Realitatea Plus, postul de televiziune dedicat știrilor, informațiilor și documentarelor pentru că am văzut câteva lucruri foarte frumoase la voi și vă mulțumim din suflet că sunteți alături și că ați decis ca această gală să fie pe micile ecrane la Realitatea Plus
a transmis prezentatorul evenimentului.
Pentru echipa noastră, Realitatea Plus este o onoare să primim această distincție, mai ales într o seară dedicată excelenței. Ne dorim să fim alături de mediul de afaceri, de antreprenori și companiile care dau valoare României, care construiesc în țara noastră,
a declarat Mădălina Ignat, jurnalist Realitatea PLUS.
Misiunea Diamond Gala este de a aduce în prim plan dezvoltarea Olteniei, proiectele importante care au contribuit la transformarea regiunii și, mai ales, oamenii, companiile și personalitățile care au stat în spatele acestor realizări. Iar postul nostru de televiziune a a fost invitat de onoare în cadrul acestui eveniment.
De la investiții majore și proiecte de infrastructură la inițiative antreprenoriale, dezvoltare economică, medicină, educație, cultură, sport și proiecte cu impact social, Gala își propune să evidențieze realizările care au contribuit și continuă să contribuie la evoluția regiunii.
Zi de zi să construiești, să muncești pentru performanță, înseamnă când munca ta este recunoscută, răsplătită de către cei cei care apreciază ceea ce ai făcut. Atunci când îți dorești, când muncești, când te dedici, cu siguranță că vine și răsplata,
a declarat Elisabeta Lipă.
Toată lumea mă întreabă de ce fetița mea joacă tenis, îi place tenis. Și ce le spun? Nu trebuie să-i placă, trebuie să-i iubească. Dacă iubești, n-ai cum să nu reușești,
a declarat Ilie Năstase.
Cred că 49 de spitale, 33 de orașe și 8,8 milioane de euro investiți în aceste spitale reprezintă o performanță. m în cifre, indiscutabilă, cumva nu subiectivă, una obiectivă. Sunt sunt niște cifre care demonstrează. Deci simțim că lăsăm ceva în urmă și acum lăsăm în urmă nu doar spitale utilate și renovate, și unul construit de la zero,
spune Codin Maticiuc.
Să fii premiat pentru excelență, pentru muncă, înseamnă realizare, înseamnă devotament, înseamnă respect pentru publicul în slujba căruia exiști,
a transmis designerul Cătălin Botezatu.
Îmi place foarte mult. M-am întâlnit cu oameni deosebiți din toată țara care, iată, au venit de la Craiova, sunt premiați. Să mă bucur mult când văd că o gală așa deosebită se desfășoară aici la Craiova și sunt domenii diferite premiate.
a declarat Mariana Ionescu Căpitănescu.
Sunt onorată să primesc o asemenea distincție, mă onorează încă o dată, îți spun și totodată mă și responsabilizează. Să depun la fel de mult efort să muncești la fel de mult, să fiu la fel de exigentă și să pun la fel de multă dragoste în tot ceea ce fac. Am spus o și în timpul discursului meu, muzica pentru mine este mai mult decât o simplă pasiune și îmi place să dăruiesc prin intermediul ei,
a afirmat, la rândul său, și Codruța Filip.