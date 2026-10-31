Indexarea pensiilor în 2027: estimare preliminară de 7,3% și impact bugetar de 9,6 miliarde de lei

„Niciunul dintre scenariile pe care le-am avut văzut vehiculate public şi avem o sursă, aparţine presei, nu a făcut obiectul vreunei discuţii pe care să o am cu premierul, cu ministrul de finanţe sau cu Sorin Grindeanu. Sunt diverse speculaţii, sunt diverse scenarii, dar în acest grup restrâns, ca să zic aşa, discuţia este simplificată în felul următor. Trebuie să avem această mică rectificare, ca să zic aşa. Voi veni cu propunerea legală, nu vreau să zic în jur de 7%, mai mult sau mai puţin. Ce cifră finală va rezulta din formulă, pe aceea o voi înainta şi premierului şi Ministrului de Finanţe.
Avem o preşedintă la Casa Naţională de Pensii foarte profesionistă şi care se uită în fiecare lună la evoluţia indicatorilor macroeconomici relevanţi, astfel decât să avem o estimare. Nu ascund că ultima estimare pe care am avut-o, neoficial şi cu siguranţa nefinală, era de undeva la 7,3% şi 9,6 miliarde impactul, dar, şi vreau să subliez asta, indiferent care vor fi cifrele, o preocupare comună şi a Ministrului Muncii şi a Ministrului de Finanţe şi a premierului este de a respecta legea.
Eu nu vreau să vând iluzii, dar nici nu vreau să cedez din drepturile pensionarilor. Nu sunt în măsură să fac asta, mandatul meu este să respect legea, nu să negociez în jos.
Pensiile se vor indexa, se vor majora anul viitor. Nu am avut nicio discuţie şi nu am nicio simulare despre două tranşe sau trei tranşe sau un mix de one-off cu… Deocamdată avem un singur scenariu, acela al respectării legii, vom promova scenariul ăsta şi vom vedea care vor fi opiniile celorlalţi. Dar sigur că nu putem să fim pasivi. Adică nu să fim doar un trimiţător de plic cu o formulă şi cu un calcul. E rolul Ministrului Muncii, indiferent cine ar fi şi de la ce partis, să militeze pentru respectarea drepturilor pensionarilor în cazul ăsta şi a altor categorii care sunt în aria Ministerului Muncii”