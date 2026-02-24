Scandal uriaș la Primăria București. Consilierii PSD au anunțat că intră în grevă din cauza proiectului cu facturi reduse. Băluță: „Nu vom ceda!”

Sursă: realitatea.net

Ședința de marți a Consiliul General al Municipiului București a fost marcată de tensiuni, în contextul dezbaterii unui proiect de hotărâre care prevedea ca bucureștenii să nu plătească pentru apa caldă și căldura care nu au ajuns la parametri normali în locuințe, iar furnizorii să răspundă pentru serviciile incomplete.

Proiectul a fost inițiat de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, și susținut de Partidul Umanist Social Liberal. La ședință au fost prezenți 28 de consilieri. În timpul dezbaterilor, Daniel Băluță a avut un schimb de replici cu secretarul general al Primăriei Capitalei, pe care l-a acuzat că nu a transmis linkul de conectare tuturor consilierilor. Secretarul general a susținut că procedurile au fost respectate.

Daniel Băluță a anunțat că aleșii PSD din Consiliul General al Municipiului București intră în grevă

Băluță a anunțat că aleșii PSD nu vor mai participa la ședințe și a cerut demisia secretarului general.

"Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, care e și președintele PSD București a anunțat că, consilierii PSD intră în grevă și nu vor mai participa la ședințe. Cerem demisia secretarului general al Primăriei. Voi depune plângeri penale pentru abuz în serviciu. Este un grup infracțional organizat, condus de Ciprian Ciucu. În spatele privirii sale se ascunde un om fără scrupule. Este preocupat de răfuieli politice și de cenzură. Nu trăim în Coreea de Nord!

Nu este prezent aici domnul primar general, pentru că este laș! Avem 28 de consilieri prezenți, ceea ce înseamnă că, dacă documentele ar fi fost redactate, oamenii și-ar fi primit banii înapoi. Din păcate, este o zi foarte tristă, pentru că dorința de a face dreptate pentru cei care nu primesc apă caldă – pentru cei care plătesc apa caldă, dar ea nu ajunge aproape niciodată, chiar dacă debitul, presiunea și temperatura nu sunt respectate – este blocată. Oamenii plătesc de zeci de ani, deși acest lucru nu este normal.

Trebuie să facem dreptate, iar dreptate nu avem cum să facem cu astfel de oameni care blochează inițiative de acest fel. Apa caldă este pentru toți, indiferent dacă votează sau nu, indiferent dacă sunt de dreapta sau de stânga. De astăzi, această clădire a Primăriei Capitalei s-a transformat în „castelul grofului” Ciprian Ciucu.

Nu vom ceda. Mâine vom convoca o altă ședință, pe aceeași temă", a declarat Băluță.

Reprezentantul PUSL: „Nu mai putem vorbi astăzi despre democrație!”

La rândul său, Bogdan Jelea, reprezentant PUSL, a declarat:

"Vreau să semnalez că democrația reprezentantiva înseamnă că noi trebuie să ne întâlnim, iar în urma votului să se tragă o concluzie. E limpede că nu mai putem vorbi astăzi despre democrație într-un sens aplicat, atâta vreme cât am convocat o ședință, iar aparatul din subordinea domnuluiui primar nu și-a făcut datoria. Consilierii altor formațiuni nici măcar n-au primit link-ul. Abia după ce am sesizat, oamenii au început să se conecteze. E vorba de un act elementar al dreptății ca oamenii care nu primesc apă caldă, să nu plătească".

Ședința s-a desfășurat în absența primarului general al Capitalei, iar proiectul nu a fost adoptat. Daniel Băluță a anunțat că o nouă ședință pe aceeași temă va fi convocată în perioada următoare.