Actualitate· 1 min citire
Tânăr din Botoșani arestat preventiv după ce şi-a violat sora de 12 ani
11 feb. 2026, 13:47
Actualizat: 11 feb. 2026, 13:47
Tânăr din Botoșani arestat preventiv după ce şi-a violat sora de 12 ani
Articol scris de Scris de Realitatea de Calarasi
Un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost arestat preventiv
Un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost arestat preventiv după ce şi-ar fi violat sora în vârstă de 12 ani, se arată într-un comunicat de presă transmis, miercuri, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani, potrivit agerpres.ro.
Potrivit sursei citate, tânărul este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de pornografie infantilă, coruperea sexuală a minorilor şi viol săvârşit asupra unui minor, în cadrul unei anchete derulate de poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Botoşani, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Botoşani.
Citește și:
- 21:50 - Prințesa de Wales impresionează prin eleganță, alături de Prințul William, la un eveniment din Țara Galilor
- 21:06 - Comisia Europeană respinge un nou fond pentru avort și recomandă folosirea mecanismelor existente
- 20:42 - Rusia nu are termen pentru oprirea războiului din Ucraina: „Avem doar obiective de îndeplinit”
- 19:43 - Planul de relansare al TAROM după o pierdere de peste 30 de milioane de euro: noi rute, parteneriate și o aplicație mobilă
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News