Zeci de familii, captive în propriile case după alunecările de teren

O alunecare de teren masivă a distrus singura cale de acces către o parte a localității, transformând viața cotidiană a locuitorilor într-o luptă pentru supraviețuire. În prezent, drumul este impracticabil, fiind acoperit de straturi groase de pământ și resturi vegetale, ceea ce a dus la izolarea completă a zonei.

Situația este critică în comuna Sălătrucel din județul Vâlcea, unde forțele naturii au declanșat un adevărat haos, lăsând zeci de familii captive în propriile gospodării.

Localnicii se văd puși în fața unei realități dure: aprovizionarea cu alimente de bază, apă și medicamente a devenit o misiune aproape imposibilă, realizându-se cu mari eforturi prin zone adiacente extrem de riscante. Panica se resimte la fiecare pas, mai ales în rândul persoanelor în vârstă sau al celor cu probleme de sănătate, care se tem că, în cazul unei urgențe medicale, ambulanțele nu vor putea ajunge la timp.



Echipele de intervenție și autoritățile locale se află la fața locului, însă terenul instabil și condițiile meteorologice nefavorabile îngreunează orice tentativă de deblocare a drumului. Utilajele grele avansează cu dificultate, în timp ce versantul continuă să prezinte semne de instabilitate, punând în pericol nu doar echipele de salvare, ci și structura caselor aflate în imediata apropiere. În acest moment, siguranța celor izolați rămâne principala preocupare, în timp ce accesul echipajelor de pompieri și al salvatorilor este sever limitat de relieful care s-a modificat dramatic în doar câteva ore.