Peste 1.500 de primării au intrat în grevă, iar edilii vin la București pentru a discuta cu premierul Bolojan

Premierul Ilie Bolojan ajunge marți față în față cu primarii, pe fondul scandalului uriaș legat de majorarea taxelor locale

Premierul Ilie Bolojan ajunge marți față în față cu primarii, pe fondul scandalului uriaș legat de majorarea taxelor locale. Peste 1.500 de primării au intrat în grevă de avertisment, iar reprezentanții lor vin la Parlament să ceară reducerea taxelor cu 50%.

Mișcarea de protest este organizată de Sindicatul Comunelor și Orașelor din România și de Asociația Comunelor, care acuză Guvernul că „distruge autonomia locală” și împinge comunitățile sărace spre colaps financiar.

„Suntem într-o situație cu totul excepțională. Se degradează de la zi la zi viața comunelor. Avem personal la jumătate față de orașe și resurse foarte reduse”, a declarat Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor.

Primarii reclamă că reforma pregătită de Guvern va duce la scăderea salariilor în administrația locală, pierderea fondurilor din PNRR și dublarea impozitelor locale, în timp ce statul retrage cote importante din impozitul pe venit.

În paralel, UDMR amenință cu ieșirea de la guvernare după protestele românilor cu cetățenie ungară, iar presiunea politică asupra premierului crește. Premierul Ilie Bolojan a încearcat să calmeze spiritele, însă edilii avertizează că greva generală este următorul pas dacă Guvernul nu renunță la măsurile contestate.