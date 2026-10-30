Prognoza pentru economia României a fost revizuită: va scădea cu 0,4% în 2026

Publicat 30 oct. 2026, 08:35 Actualizat 30 oct. 2026, 08:40 Sursă agerpres

Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) a revizuit în scădere prognoza pentru anul 2026, estimând o contracție economică de 0,4%, față de o creștere de 0,1% anticipată anterior.

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