Nicușor Dan, despre majorarea pensiilor și salariilor în 2027. Bugetul de stat este în pregătire, iar deciziile depind de ținta de deficit.
Majorarea salariilor bugetarilor și a pensiilor în 2027 rămâne, deocamdată, sub semnul întrebării. Președintele Nicușor Dan a declarat că este prea devreme pentru a estima dacă veniturile angajaților din sectorul public și pensiile vor crește anul viitor, dar și care ar putea fi valoarea unor eventuale majorări.
Declarațiile au fost făcute în contextul pregătirii bugetului de stat pentru 2027. Potrivit șefului statului, în următoarele două-trei săptămâni vor avea loc discuții privind prioritățile bugetare și cheltuielile pe care instituțiile publice le vor solicita pentru anul viitor.
Întrebat dacă, în urma discuțiilor cu premierul și ministrul Finanțelor, există deja estimări privind creșterea salariilor și pensiilor, Nicușor Dan a explicat că procesul de elaborare a bugetului este abia la început.
„Tot ce știu este că toată lumea vrea ca bugetul național 2027 să fie votat în 2026, adică în luna decembrie. Ministerul a comunicat tuturor ordonatorilor de credite solicitarea de a încărca în sistemul informatic așteptările, dorințele pe care ordonatorii de credite le au”, a declarat președintele.
Bugetul pentru 2027, în dezbatere. Ce se întâmplă cu salariile bugetarilor și pensiile
Potrivit lui Nicușor Dan, solicitările privind cheltuielile instituțiilor publice vor fi analizate în perioada următoare, atât la nivelul ministerelor, cât și al agențiilor.
Președintele a precizat că discuțiile pentru stabilirea bugetului de stat ar urma să dureze aproximativ două-trei săptămâni. Una dintre principalele condiții pentru construcția bugetară este respectarea țintei de deficit.
„O să fie o dezbatere de două, trei săptămâni pe conținutul bugetului. Și, din nou, ce știu este că toată lumea este aliniată că trebuie să ne respectăm ținta de deficit. Dar e mult prea devreme ca să putem să previzionăm ce se va întâmpla pe anumite tipuri de cheltuieli”, a afirmat Nicușor Dan.
Când ar putea fi aprobat bugetul de stat pentru 2027
Autoritățile își propun ca bugetul pentru anul 2027 să fie aprobat până la finalul anului 2026, cel mai probabil în luna decembrie.
În acest sens, Ministerul Finanțelor a solicitat instituțiilor publice să transmită estimările privind necesarul de fonduri pentru funcționare și investiții. Aceste solicitări vor fi analizate și negociate în cadrul procesului de elaborare a bugetului.
Respectarea deficitului bugetar reprezintă una dintre principalele provocări pentru autorități, în condițiile în care cheltuielile publice trebuie corelate cu obiectivele de reducere a deficitului și cu resursele disponibile.
Deocamdată, nu există un anunț oficial privind majorarea pensiilor sau a salariilor bugetarilor în 2027. Decizia va depinde de negocierile pentru bugetul de stat și de spațiul financiar pe care autoritățile îl vor avea la dispoziție.