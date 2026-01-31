Veste pentru românii din blocurile comuniste cu 4 etaje

Deputata PSD Diana Tușa cere ca proiectul pentru instalarea de lifturi la blocurile cu patru etaje să fie inclus la finanțare în bugetul de anul acesta

Deputata PSD Diana Tușa cere ca proiectul pentru instalarea de lifturi la blocurile cu patru etaje să fie inclus la finanțare în bugetul de anul acesta, deoarece ar fi de un real folos persoanelor care din cauza vârstei sau a problemelor de sănătate se deplasează cu mare greutate pe scări.

"Astăzi, în ședința PSD București am discutat despre necesitatea ca bugetul Ministerului Dezvoltării pentru anul 2026 să includă și finanțarea Proiectul Pilot al Programului #LIFTpentruVIATA. Când ești tânăr poate fi cool să stai la ultimele etaje ale unui bloc de 4 etaje. Mai târziu, scările devin o barieră pentru o viață normală. În România existau, până în anul 2021, aproximativ 88.000 de blocuri de 3 și 4 etaje. Majoritatea, construite înainte de "89 sau în anii imediat următori, nu sunt prevăzute cu lift. Aceste imobile sunt locuite de circa 3,8 milioane de persoane, iar multe dintre ele, din cauza vârstei sau a problemelor de sănătate, trăiesc izolate în apartamentele situate la etajele superioare", afirmă Diana Tușa, sâmbătă, într-o postare pe pagina sa de Facebook.



Deputata PSD pledează pentru redarea mobilității și, totodată, a demnității acestor persoane prin adoptarea rapidă a proiectului de lege aflat în dezbaterea Parlamentului.

Totodată, este necesară asigurarea finanțării, prin bugetul pentru 2026 al Ministerului Dezvoltării, a Proiectului Pilot care prevedere construcția a câte 2 lifturi la blocurile de 3-4 etaje în fiecare județ al țării.



De asemenea, acest Proiect Pilot poate fi utilizat pentru obținerea unei linii dedicate de finanțare, prin fonduri europene, în următorul exercițiu financiar, fie prin Fondul Social European Plus (FSE+) - componenta pentru coeziune și incluziune socială, fie prin programele regionale - axele dedicate infrastructurii comunitare.



Diana Tușa subliniază că soluția tehnică este simplă și vizează amplasarea liftului în exterior, pe peretele clădirii. Potrivit deputatei PSD, astfel de exemple se regăsesc în Germania, Austria sau Franța, dar și la București unde un astfel de proiect a fost implementat de către mediul privat în cartierul Pajura.

